Ένας μαυροντυμένος ένοπλος σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους σήμερα, όταν άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία σε ένα καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη.

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν, ένας άνδρας περίπου 20 ετών, πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας εναντίον μαθητών που κάθονταν μέσα στον ναό και κατόπιν αυτοκτόνησε, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών.

A gunman in his 20s fired through church windows during a service at Annunciation Catholic School, killing two children (8 & 10) and injuring 17 others, incl. 14 kids. He then took his own life. Authorities incl. Gov. Tim Walz & FBI are responding. #Minneapolis #Minnesota pic.twitter.com/yrMjjp8EDT — Mayin (@MayinPuri) August 27, 2025

«Ήταν μια εσκεμμένη βίαιη ενέργεια εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που εκκλησιάζονταν. Η απόλυτη σκληρότητα και ανανδρία του να πυροβολεί κανείς εναντίον μιας εκκλησίας γεμάτης από παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολη Μπράιαν Ο Χάρα.

Η επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες αφότου ξεκίνησε η σχολική χρονιά στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές που συνδέεται με έναν καθολικό ναό σε μια αστική περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της Μινεσότα. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα πρόβαλαν πλάνα με γονείς να σκύβουν κάτω από την κίτρινη ταινία της αστυνομίας και να οδηγούν μαθητές εκτός του σχολείου.

Τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας είχαν μπλοκαριστεί από έξω με τη χρήση σανιδών, περιέγραψε ο Ο’ Χάρα. Αξιωματικοί είπαν επίσης ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι, ένα περίστροφο και ένα πιστόλι και δεν είχε βαρύ ποινικό μητρώο.

Το προφίλ του Ρόμπιν Γουέστμαν

Ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, όπως αναφέρει η Telegraph, είχε ανεβάσει ένα μανιφέστο στα ρωσικά, στο οποίο περιέγραφε τα σχέδιά του για επίθεση σε εκκλησία, σύμφωνα με πλάνα από βίντεο στο διαδίκτυο.

Ένας λογαριασμός με το όνομα Ρόμπιν Γουέστμαν φέρεται να ανέβασε βίντεο στο YouTube, στο οποίο φαίνεται ένα διάγραμμα εκκλησίας, πάνω στο οποίο ο ίδιος καρφώνει ένα μαχαίρι.

Στον ίδιο λογαριασμό εμφανίζεται και ένας στόχος από χαρτόνι στο πάτωμα, δίπλα από το κρεβάτι του δράστη, με εικόνα του Χριστού κολλημένη στο κεφάλι.

Αλλού, ο φερόμενος ως δράστης επιδεικνύει ολόκληρο οπλοστάσιο με όπλα και γεμιστήρες, ένας από τους οποίους έγραφε «πού είναι ο Θεός σου», κάτι που υποδεικνύει πιθανό θρησκευτικό κίνητρο για την επίθεση στο καθολικό σχολείο.

Ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι η υπερβολική χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου τον οδήγησε στη φονική επίθεση. Ένας λογαριασμός συνδεδεμένος με τον Ρόμπιν Γουέστμαν ανέβασε βίντεο με το μανιφέστο του, στο οποίο δήλωνε ότι το άτμισμα τού προκάλεσε καρκίνο.

«Νομίζω ότι πεθαίνω από καρκίνο… έχω καταστρέψει το σώμα μου με το άτμισμα και άλλα μέσα», είπε ο Γουέστμαν. «Δυστυχώς, λόγω της κατάθλιψης, του θυμού και του διαστρεβλωμένου μου μυαλού, θέλω να πραγματοποιήσω κάτι που έχω στο μυαλό μου εδώ και χρόνια», πρόσθεσε.

Είχε απειλήσει να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Γουέστμαν είχε απειλήσει επίσης, να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βίντεο στο YouTube από λογαριασμό με το όνομα Ρόμπιν Γουέστμαν, εμφανίζονται πολιτικά μηνύματα γραμμένα πάνω σε γεμιστήρες, ανάμεσά τους και το «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Πάνω σε ένα από τα όπλα υπήρχε η επιγραφή «Το Ισραήλ πρέπει να πέσει, απελευθερώστε τα αρχεία», κάτι που ερμηνεύεται ως πιθανή αναφορά στους φακέλους του Έπσταϊν. Άλλα μηνύματα με αντισημιτικό περιεχόμενο περιλάμβαναν τη φράση «έξι εκατομμύρια δεν ήταν αρκετοί», προφανής αναφορά στο Ολοκαύτωμα, και «Καταστρέψτε την HIAS», έναν εβραϊκό οργανισμό βοήθειας προσφύγων.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία σημειώνονται τακτικά στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας τον δημόσιο διάλογο για τους νόμους περί οπλοφορίας και σχολικής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 τέτοια περιστατικά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database.

Our thoughts and prayers and with this affected by this tragedy



Robin Westman uploaded this Youtube short hours before the Annunciation Catholic School shooting in #Minneapolis #minnesota pic.twitter.com/Iuy6GDlOcy — Anonymous🇬🇧👀 (@AnonymousUK2022) August 27, 2025

Το FBI διενεργεί έρευνα για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος εναντίον των Καθολικών»

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε σήμερα τη διενέργεια έρευνας για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των Καθολικών».

«Το FBI διερευνά (…) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς», έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στο X.