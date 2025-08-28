Τα γραπτά που άφησε πίσω του ο δράστης της φονικής επίθεσης της Τετάρτης σε μια εκκλησία της Μινεσότα έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός προβληματικού ατόμου και προκαλούν μεγάλη σύγχυση ως προς το γιατί συνέβη η μαζική δολοφονία.

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν (άλλαξε πρόσφατα το όνομά του από Ρόμπερτ για να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα) φαίνεται να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο βίντεο στο YouTube. Το πρώτο έδειχνε ένα έγγραφο πολλών σελίδων γραμμένο στα αγγλικά, αλλά με κυριλλικούς χαρακτήρες. Το δεύτερο έδειχνε ένα τετρασέλιδο έγγραφο στο οποίο ο δράστης ζητά συγγνώμη από την οικογένεια και τους φίλους του και γράφει για τον πόνο και τα βάσανα που νιώθει, σύμφωνα με το USA Today.

Στο υπόλοιπο βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να επιδεικνύει ένα οπλοστάσιο που περιλαμβάνει ένα τουφέκι, ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο και αρκετούς γεμιστήρες με σφαίρες, στα οποία έχει γράψει ένα συνονθύλευμα πολιτικών μηνυμάτων και εσωτερικών αστείων.

Οι αρχές αναφέρουν ότι τα αινιγματικά γραπτά βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έρευνας για τρομοκρατία εναντίον του Γουέστμαν. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έκανε λόγο για αντι-καθολική επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα 17 κατά τη διάρκεια μιας καθολικής σχολικής λειτουργίας, πριν ο δράστης αυτοκτονήσει στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Όμως, όπως συμβαίνει με πολλούς μαζικούς δολοφόνους, τα κίνητρα του Γουέστμαν – ακόμη και με τα λεπτομερή γραπτά – θα είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν σε κάτι σημαντικό που θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Ο Γουέστμαν πιστεύεται ότι ήταν πρώην μαθητής της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού και του Καθολικού Σχολείου στη Μινεάπολη, αλλά οι αρχές αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές τι ρόλο μπορεί να έχει παίξει αυτό.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης ήταν ενεργό μέλος μισαλλόδοξων διαδικτυακών κοινοτήτων. Η λέξη «Skibidi» ήταν γραμμένη σε ένα γεμιστήρα που βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, πιθανώς ως αναφορά σε ένα διαδικτυακό φόρουμ εξτρεμιστών που καταργήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Τα γραπτά αναφέρονται επίσης σε δύο άλλους μαζικούς δολοφόνους. Το όνομα «Rupnow» είναι γραμμένο σε ένα τουφέκι, πιθανή αναφορά στη Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπναου, η οποία σκότωσε τρεις μαθητές στο Abundant Life Christian School στο Μάντισον του Ουισκόνσιν τον περασμένο Δεκέμβριο και τραυμάτισε έξι άλλους, και «Breivik», προφανής αναφορά στον Άντερς Μπρέιβικ, ο οποίος σκότωσε 77 άτομα σε μια επίθεση στη Νορβηγία το 2011.

«Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε πλήρως τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη φρικτή βία», δήλωσε η Ρέιτσελ Κάρολ Ρίβας, προσωρινή διευθύντρια του Intelligence Project στο Southern Poverty Law Center. «Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν έναν νεαρό άνθρωπο που εκφράζει ένα μείγμα ιδεολογιών, πολιτικών και εμπνεύσεων. Μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα σε ένα πλαίσιο».