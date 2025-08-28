Το άτομο που, σύμφωνα με την αστυνομία, άνοιξε πυρ σε καθολικό σχολείο της Μινεάπολης την Τετάρτη φαίνεται πως γνώριζε πολύ καλά τον χώρο.

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν, που, σύμφωνα με τις Αρχές, πυροβόλησε προς την εκκλησία μέσα από τα βιτρό παράθυρα σκοτώνοντας δύο παιδιά, πιστεύεται ότι είχε φοιτήσει στο σχολείο της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που έχει γνώση της έρευνας, όπως έγραψαν οι New York Times.

Η μητέρα του δράστη, Μέρι Γκρέις Γουέστμαν, είχε εργαστεί στο λογιστήριο της εκκλησίας για πέντε χρόνια, προτού συνταξιοδοτηθεί το 2021. Σε βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος είχε δείξει ένα χειροποίητο σκίτσο του εσωτερικού της εκκλησίας.

Διάλεξε προσεκτικά τον χρόνο της επίθεσης στη Μινεάπολη – Είχε φράξει τις πόρτες

Ο Γουέστμαν, οπλισμένος με τρία όπλα, φαίνεται πως διάλεξε προσεκτικά τον χρόνο της επίθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε φράξει τις πόρτες κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής λειτουργίας της χρονιάς.

Παραμένει ωστόσο δύσκολο να εξηγηθεί τι τον οδήγησε να επιτεθεί και τελικά να αυτοκτονήσει, παρά τα σκοτεινά και βίαια κείμενα και βίντεο που είχε αφήσει πίσω του.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 8χρονου και ενός 10χρονου που βρίσκονταν στα καθίσματα της εκκλησίας, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 17 άτομα, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα. Τα τρία όπλα είχαν αγοραστεί νόμιμα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ποιος ήταν ο δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη – Τα αντιφατικά μηνύματα που ανέβαζε στο ίντερνετ

Ο Γουέστμαν, 23 ετών, ζούσε σε μια τριώροφη πολυκατοικία στο Ρίτσφιλντ, προάστιο λίγο νότια της εκκλησίας. Είχε εργαστεί για μερικούς μήνες φέτος σε τοπικό κατάστημα πώλησης κάνναβης.

Σε ηλικία 17 ετών είχε καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο για αλλαγή του ονόματός του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν, με υπογραφή και της μητέρας του. Στο έγγραφο αναφερόταν ότι ο Γουέστμαν «αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα και θέλει το όνομα να αντικατοπτρίζει αυτή την ταυτότητα».

Στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένοι συντηρητικοί ακτιβιστές εκμεταλλεύτηκαν το ζήτημα της ταυτότητάς του για να παρουσιάσουν συνολικά τα τρανς άτομα ως βίαια ή ψυχικά ασταθή. Η αστυνομία δεν έχει δώσει κίνητρο για την επίθεση, ωστόσο το πλούσιο ιστορικό του δράστη στα social media δίνει κάποια στοιχεία, με αντιφατικά μηνύματα σε αναρτήσεις γεμάτες μίσος.

Robin Westman, the suspected shooter in today’s mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota, appears to have had a YouTube Channel named “Robin W” which has since been deleted, that contained several video consisting of guns, a manifesto… pic.twitter.com/B3JJUOIGJp — OSINTdefender (@sentdefender) August 27, 2025

Σε βίντεο που ανέβαζε, εμμονικά αναφερόταν σε όπλα, βία και επιθέσεις σε σχολεία. Επέδειξε το προσωπικό του οπλοστάσιο, σφαίρες και αυτό που φαίνεται να ήταν εκρηκτικές συσκευές, στις οποίες είχαν γραφτεί αντισημιτικά και ρατσιστικά συνθήματα, καθώς και απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα βίντεο περιλάμβαναν και σελίδες από ημερολόγιο, με εκτενή κείμενα που περιέγραφαν βία κατά παιδιών και επιθυμία να βλάψει τον εαυτό του. Οι καταχωρήσεις ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου γραμμένες στα Αγγλικά, αλλά με κυριλλικούς χαρακτήρες. Σε αυτοκόλλητο του ημερολογίου υπήρχαν σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ και τρανς μαζί με ένα όπλο και το σύνθημα «Υπερασπιστείτε την Ισότητα».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα βίντεο κατέβηκαν από το διαδίκτυο.

«Να μην μετατραπεί η τραγωδία σε μίσος κατά της τρανς κοινότητας»

Η κατακραυγή σχετικά με την ταυτότητα φύλου του Γουέστμαν θύμισε την πολιτικοποιημένη αντίδραση στην επίθεση του 2023 στο Covenant School στο Νάσβιλ, την οποία είχε διαπράξει επίσης πρώην μαθητής που, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν τρανς.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, Δημοκρατικός, κάλεσε το κοινό να αποφύγει να μετατρέψει την τραγωδία σε αφορμή στοχοποίησης των τρανς ατόμων.

«Έχω ακούσει πάρα πολύ μίσος προς την τρανς κοινότητα», είπε. «Όποιος χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να δαιμονοποιήσει τα τρανς άτομα -ή οποιαδήποτε άλλη κοινότητα- έχει χάσει την αίσθηση της κοινής μας ανθρωπιάς», είπε.

«Δεν πρέπει να λειτουργούμε με βάση το μίσος για κανέναν -πρέπει να λειτουργούμε με βάση την αγάπη για τα παιδιά μας», πρόσθεσε. «Παιδιά πέθαναν σήμερα. Αυτό πρέπει να αφορά εκείνα», σημείωσε.