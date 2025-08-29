Τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν σε επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη ταυτοποιήθηκαν από τους γονείς τους ως η «χαρούμενη» μεγάλη αδελφή, Χάρπερ Μόισκι, και ο Φλέτσερ Μέρκελ, που αγαπούσε «όλα τα σπορ που του επιτρέπονταν να παίζει».

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην Καθολική Εκκλησία της Ευαγγελίστριας την Τετάρτη, τόσο η Χάρπερ, 10 ετών, όσο και ο Φλέτσερ, 8 ετών, σκοτώθηκαν σε μια ένοπλη επίθεση που τραυμάτισε επίσης 18 άτομα.

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας Φλέτσερ», δήλωσε ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Παρακαλώ θυμηθείτε τον Φλέτσερ για το άτομο που ήταν και όχι για την πράξη που έδωσε τέλος στη ζωή του».

Ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ

Η οικογένεια της Χάρπερ είπε ότι ήταν «έξυπνη, χαρούμενη και πολύ αγαπητή».

Σε μια συγκινητική δήλωση στους δημοσιογράφους, ο κ. Μέρκελ είπε ότι λόγω της επίθεσης που σκότωσε τον Φλέτσερ, «δεν θα μας επιτραπεί ποτέ να τον αγκαλιάσουμε, να του μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί του και να τον δούμε να μεγαλώνει και να γίνεται ο υπέροχος νεαρός άνδρας που προοριζόταν να γίνει». Είπε ότι ο γιος του αγαπούσε την οικογένειά του, το μαγείρεμα και τα σπορ, ειδικά το ψάρεμα.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα και τα θύματα – ειδικά τα παιδιά – να «αναρρώσουν ψυχικά και να βρουν τη δύναμη να ζήσουν μια ζωή γεμάτη αγάπη, ευτυχία και πληρότητα».

Συγκρατώντας τα δάκρυά του, ο κ. Μέρκελ ζήτησε από το κοινό να θυμάται τον γιο του ως το αγαπητό 8χρονο αγόρι που ήταν, και όχι για τον τρόπο που πέθανε. «Δώστε στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα επιπλέον φιλί σήμερα», είπε. «Σας αγαπάμε. Φλέτσερ, θα είσαι πάντα μαζί μας».

Η οικογένεια δήλωσε ότι ελπίζει να ιδρύσει ένα ταμείο υποτροφιών στο όνομα του γιου τους.

H 10χρονη Χάρπερ Μόισκι

Οι γονείς της Χάρπερ Μόισκι, Μάικλ Μόισκι και Τζάκι Φλάβιν, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν ένα έξυπνο, χαρούμενο και βαθιά αγαπητό 10χρονο κορίτσι, του οποίου το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιζαν όλους όσους την γνώριζαν».

Η οικογένεια δήλωσε ότι η μικρή αδελφή της Χάρπερ «λάτρευε τη μεγάλη της αδελφή και πενθεί για μια απίστευτη απώλεια». «Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας». Πρόσθεσαν ότι η οικογένεια ελπίζει «η μνήμη της να τροφοδοτήσει δράσεις» για να σταματήσει η βία με όπλα.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να ζει ποτέ τέτοιο πόνο», δήλωσαν. «Η αλλαγή είναι δυνατή και απαραίτητη, ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών». «Το φως της Χάρπερ θα λάμπει πάντα μέσα μας και ελπίζουμε ότι η μνήμη της θα εμπνεύσει άλλους να εργαστούν για έναν ασφαλέστερο, πιο συμπονετικό κόσμο», δήλωσαν, ζητώντας ιδιωτικότητα για να «θρηνήσουν, να στηρίξουν την αδελφή της Χάρπερ και να κρατηθούν σφιχτά ο ένας τον άλλον».

Μεταξύ των τραυματιών είναι 15 άλλα παιδιά σχολικής ηλικίας, από 6 έως 15 ετών, και τρεις ενήλικες ηλικίας περίπου 80 ετών. Τουλάχιστον ένα θύμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη εντοπίσει κανένα σαφές κίνητρο για την επίθεση, αλλά αναφέρει ότι ο δράστης είχε ακραίες αντιθρησκευτικές πεποιθήσεις και είχε φοιτήσει στο παρελθόν στο σχολείο.

Η μητέρα του δολοφόνου, η οποία επίσης εργάστηκε στο σχολείο πριν συνταξιοδοτηθεί, δεν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες των αρχών να επικοινωνήσουν μαζί της.