Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών την ώρα που προσεύχονταν σε εκκλησία στη Μινεάπολη ήταν «εμμονικός με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά».

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν, που σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα 18, δεν φάνηκε να έχει κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα.

Ο δράστης «φαίνεται ότι μας μισούσε όλους», είπε ο Ο’Χάρα την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Περισσότερο από καθετί άλλο, ο σκοπευτής ήθελε να σκοτώσει παιδιά».

Τα δύο παιδιά που δολοφονήθηκαν έχουν ταυτοποιηθεί από τις οικογένειές τους ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, 8 ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, 10 ετών.

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας στερήσει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ», είπε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ.

«Δεν θα μας επιτραπεί ποτέ ξανά να τον κρατήσουμε, να του μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί του και να τον δούμε να μεγαλώνει και να γίνεται ο υπέροχος νέος που ήταν προορισμένος να γίνει», πρόσθεσε.

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένεια, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και όποιο άθλημα του δινόταν η ευκαιρία να παίξει.»

«Σας παρακαλώ να θυμάστε τον Φλέτσερ για το άτομο που ήταν και όχι για την πράξη που έθεσε τέλος στη ζωή του», συνέχισε με δάκρυα στα μάτια.

«Δώστε στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα φιλί σήμερα. Σε αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας.»

Οι γονείς της Χάρπερ, Μάικλ Μόισκι και Τζάκι Φλάβιν, δήλωσαν ότι η κόρη τους «ήταν ένα φωτεινό, χαρούμενο και βαθιά αγαπητό δεκάχρονο παιδί, του οποίου τα γέλια, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιξαν όποιον τη γνώριζε».

Η οικογένεια ανέφερε ότι η μικρότερη αδελφή της Χάρπερ «λάτρευε την μεγάλη της αδελφή και τώρα θρηνεί μια απώλεια αδιανόητη».

«Ως οικογένεια είμαστε συντετριμμένοι και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας.»

Πρόσθεσαν πως ελπίζουν ότι «η μνήμη της θα εμπνεύσει δράση» για να σταματήσει η ένοπλη βία.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να υπομείνει τέτοιο πόνο… Η αλλαγή είναι εφικτή και αναγκαία – ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει ακόμη μία σε μια μακρά λίστα τραγωδιών.»

Οι αρχές αποκάλυψαν λίγες λεπτομέρειες για το παρελθόν του υπόπτου, αλλά ανέφεραν ότι είχε φοιτήσει παλαιότερα στο σχολείο της εκκλησίας και η μητέρα της εργαζόταν εκεί.

Ο 23χρονος πιστεύεται ότι πλησίασε από την πλευρά της εκκλησίας του Ευαγγελισμού, όπου στεγάζεται και σχολείο, και έριξε δεκάδες σφαίρες μέσα από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία όπλα. Στον χώρο βρέθηκε επίσης καπνογόνο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν παιδιά που αιμορραγούσαν καθώς έτρεχαν να σωθούν, ικετεύοντας αγνώστους για βοήθεια.

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Μινεσότα, Τζόζεφ Τόμσον, δήλωσε ότι «ο δράστης εξέφραζε μίσος προς πολλές ομάδες, περιλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας και του Προέδρου Τραμπ».

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός από αυτοπυροβολισμό. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε αφήσει σημείωμα, αλλά το οριστικό κίνητρο ίσως να μην γίνει ποτέ γνωστό.

Το όνομα του Γουέστμαν είχε αλλάξει νομικά από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν το 2020, με τον δικαστή να σημειώνει: «Το ανήλικο παιδί ταυτίζεται με το θηλυκό φύλο». Ωστόσο, ορισμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και η αστυνομία αναφέρονται σε εκείνον ως άνδρα.

Ο Ο’Χάρα κάλεσε τα ΜΜΕ να πάψουν να χρησιμοποιούν το όνομα του δράστη, λέγοντας ότι «σκοπός των πράξεών του ήταν η αναγνώριση».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας, υποκινούμενη από ιδεολογία γεμάτη μίσος», αποκαλύπτοντας ότι στα όπλα και στις σημειώσεις της βρέθηκαν αντικαθολικές και αντισημιτικές αναφορές, καθώς και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και εκκλήσεις για βία εναντίον του πρώην Προέδρου Τραμπ.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα όπλα είχαν αγοραστεί νόμιμα, ότι η δράστις δεν βρισκόταν σε καμία λίστα παρακολούθησης και δεν υπήρχε γνωστή διάγνωση ή θεραπεία για ψυχική υγεία.

Γονείς και μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου, ενώ ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ζήτησε απαγόρευση των επιθετικών όπλων και των γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας: «Δεν μιλάμε για το όπλο του πατέρα σας στο κυνήγι. Μιλάμε για όπλα που έχουν κατασκευαστεί για να διαπερνούν θωράκιση και να σκοτώνουν ανθρώπους.»