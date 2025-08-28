Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

💔Kyiv under massive attack by Russian missiles and drones #CrimesAgainstHumanity #ukraine pic.twitter.com/hBubhxib6L — Hope For Ukraine (@hopeforukraine) August 28, 2025

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

russian terrorists "want peace again" – Kyiv now.

5:44 – 3 dead already, including a 14-year-old child, 12 injured including 3 children. People are screaming under the rubble of their houses pic.twitter.com/7pG2CyB5ak — Iryna Zabrodska (@IrusZabrodskaya) August 28, 2025

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Παράλληλα ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου είχε επισημάνει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους – βαλλιστικούς, κρουζ και υπερηχητικούς—και έπληξε στόχους σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

«Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την “επιθυμία” τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.