Σε τελετή που έγινε στην έδρα του Κόμματος των Εργατών της Κορέας στην Πιονγκγιάνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής στους «ηρωϊκούς» και «άξιους θαυμασμού» στρατιώτες που επέστρεψαν αφού υπέμειναν «τις ριπές σφαιρών και τις βόμβες» στο πεδίο των μαχών της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης απένειμε επίσης τον τίτλο του «ήρωα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας», όπως ονομάζεται επισήμως η Βόρεια Κορέα, στους διοικητές που πολέμησαν σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και «πέτυχαν αξιοσημείωτα ανδραγαθήματα».

Τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι ανέπτυξε απόσπασμα στρατιωτών της για να πολεμήσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο πλευρό των ρωσικών.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και δυτικών χωρών, η Πιονγκγιάνγκ είχε αποστείλει πάνω από 10.000 στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ το 2024, όπως και οβίδες πυροβολικού, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς.

Περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες τραυματιστεί πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα συνδέονται με συμφωνία ασφάλειας και άμυνας από το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ