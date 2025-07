Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν κάλεσε τα στρατεύματα της χώρας να προετοιμαστούν για «πραγματικό πόλεμο», σύμφωνα με το AFP.

Οι δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν ακολουθούν την αποστολή στρατευμάτων και οπλισμού από τη Βόρεια Κορέα για τη στήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί πλέον πάνω από τρία χρόνια.

Βίντεο που μεταδόθηκε την Πέμπτη από τη δημόσια Κεντρική Τηλεόραση της Κορέας (KCTV) δείχνει στρατιώτες μονάδων πυροβολικού να εκτοξεύουν οβίδες προς τη θάλασσα.

Ο Κιμ φαίνεται να παρακολουθεί με κιάλια από παρατηρητήριο, συνοδευόμενος από δύο στρατιωτικούς αξιωματούχους. Η τοποθεσία της στρατιωτικής επίδειξης της Τετάρτης δεν αποκαλύφθηκε.

