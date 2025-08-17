Θρασύτατη κλοπή σε ηλικιωμένη στη Λαμία – Τής έκλεψαν σταυρό και αλυσίδα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Το πρωί του Σαββάτου (16/8/25) στον Συνοικισμό Ευρυτάνων στη Λαμία σημειώθηκε περιστατικό θρασύτατης κλοπής.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το LamiaReport, μια 77χρονη γυναίκα είδε ξαφνικά να της αφαιρούν από τον λαιμό τη χρυσή αλυσίδα με τον χρυσό σταυρό, τη στιγμή που είχε βγει από το σπίτι της για να πετάξει τα σκουπίδια.

Όπως κατήγγειλε η ίδια στους αστυνομικούς, ο άγνωστος δράστης την πλησίασε από πίσω, ενώ εκείνη κατευθυνόταν προς τον κάδο, και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού την αιφνιδίασε, αποσπώντας το κόσμημα.

Η ηλικιωμένη έδωσε περιγραφή του άνδρα στις αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο, ωστόσο εκείνος – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πιθανότατα Ρομά – είχε ήδη εξαφανιστεί.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοιες επιθέσεις έχουν καταγγελθεί αρκετές φορές με στόχο ηλικιωμένους. Οι δράστες συνήθως τους πλησιάζουν αιφνιδιαστικά από πίσω, ενώ σε περιπτώσεις όπου πρόκειται για γυναίκες, επιχειρούν να τους παραπλανήσουν προσεγγίζοντάς τους σαν να είναι γνώριμοι. Πριν προλάβει το θύμα να αντιδράσει, αφαιρείται κάθε πολύτιμο αντικείμενο που φοράει.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοια περιστατικά δεν φτάνουν καν στην αστυνομία, γεγονός που διευκολύνει τη δράση των δραστών αλλά και τις δικαστικές διαδικασίες, καθώς ακόμη κι αν κάποιο περιστατικό αποκαλυφθεί, είναι δύσκολο να αποδειχθεί συστηματική παραβατική συμπεριφορά. Έτσι, οι ποινές που επιβάλλονται παραμένουν συχνά «χάδια».

