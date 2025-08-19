Η Σύνοδος Κορυφής στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία είχε σοβαρή ατζέντα, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να «κλέψει την παράσταση» με μια πιο ανάλαφρη στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβγαλε μπροστά τη διάσημη συλλογή του από καπέλα MAGA και τα έδειξε με καμάρι στους συνομιλητές του.

President Trump shows his hat collection, including his "4 more years" hat, to French President Macron and Ukrainian President Zelenskyy during their White House visit. Posted by Fox News on Monday, August 18, 2025

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, ο Τραμπ φαίνεται να επιδεικνύει τα καπέλα του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ διακρίνεται και ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Στουμπ. Ανάμεσα στα καπέλα ξεχώριζε εκείνο με το σύνθημα «4 χρόνια ακόμα».

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών δεν καταγράφηκαν, ωστόσο στα κοινωνικά δίκτυα δεν έλειψαν τα χιουμοριστικά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να ειρωνεύονται ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος «προσπαθεί να τους κάνει πελάτες».