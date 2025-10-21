Ο Ολυμπιακός γνώρισε τη συντριβή με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του Champions League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο, στο να ανέβει τόσο το σκορ, ο διαιτητής Ουρς Σνάιντερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πίσω με 2-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μείωσαν σε 2-1 στα πρώτα λεπτά του δευτέρου και αμέσως μετά, στο 57′, έμειναν με 10 παίκτες καθώς ο Ελβετός ρέφερι έδειξε 2η κίτρινη κάρτα στον Σαντιάγκο Έσε.

Το πρόβλημα είναι πως ο Αργεντίνος χαφ δεν έκανε καν φάουλ στη φάση στην οποία αποβλήθηκε, με το VAR να μην μπορεί να παρέμβει για να αποκαταστήσει την αδικία. Γιατί; Επειδή ήταν (δεύτερη) κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη.

Ο κανονισμός προβλέπει πως το VAR μπορεί να επέμβει μόνο όταν είναι αποβολή με απευθείας κόκκινη και όχι με 2η κίτρινη, οπότε το λάθος του Σνάιντερ δεν γινόταν να διορθωθεί και αυτό, τελικά, το πλήρωσε πολύ ακριβά ο Ολυμπιακός.