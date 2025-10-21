Λίγη ώρα πριν τον αγώνα του με τον Λορέντσο Μουζέτι για το 500άρι τουρνουά της Βιέννης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τελικά τη συμμετοχή του καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε κάνει καλές εμφανίσεις στο Davis Cup στην Αθήνα, στη συνέχεια όμως απέσυρε τη συμμετοχή του τόσο από το 500άρι του Πεκίνου όσο και από το Masters της Σανγκάης.

Ο Τσιτσιπάς έπαιξε ένα ματς στο Six Kings Slam όπου ηττήθηκε από τον Γιανίκ Σίνερ και τώρα αποφάσισε να αποσυρθεί και από το 500άρι τουρνουά της Βιέννης καθώς οι ενοχλήσεις στη μέση εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν.

Αυτό σημαίνει ότι στόχος του, πλέον, είναι να καταφέρει να αγωνιστεί στο Masters του Παρισιού που θα αρχίσει στις 27 Οκτωβρίου, ώστε να είναι έτοιμος για το ATP 250 της Αθήνας, από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.