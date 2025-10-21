Η Λίβερπουλ δεν είναι σε καλό φεγγάρι καθώς μετράει συνεχόμενες ήττες σε Premier League και Champions League και τώρα κινδυνεύει και με τιμωρία λόγω παραβίασης απίθανου κανονισμού από τα ball boys.

Οι «κόκκινοι» υποδέχθηκαν πριν δύο μέρες (19/10) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία με γκολ του Μαγκουάιρ στο 84ο λεπτό πήρε μεγάλη νίκη στο Άνφιλντ με 2-1. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, τέταρτη αν υπολογίσουμε και το Champions League, με το κλίμα να είναι βαρύ πλέον.

Το τελευταίο που θα ήθελαν, επομένως, στο Άνφιλντ ήταν το να δεχθούν τις παρατηρήσεις της Premier League, η οποία προειδοποιεί με τιμωρία. Ο λόγος; Το γεγονός ότι τα ball boys έδιναν τη μπάλα στους παίκτες στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Γιουνάιτεντ.

Μετά το 1-2 του Μαγκουάιρ στο 84′, με τον χρόνο να πιέζει, η ομάδα του Άρνε Σλοτ βιαζόταν και τα ball boys φρόντιζαν να δίνουν τη μπάλα στους παίκτες προκειμένου να εκτελέσουν γρήγορα το πλαγιο άουτ και να ψάξουν την ισοφάριση. Αυτό, όμως, που έκαναν δεν επιτρέπεται.

Όπως υπενθύμισε η Premier League στη Λίβερπουλ, προειδοποιώντας για κυρώσεις αν συμβεί ξανά το ίδιο, τα ball boys απαγορεύεται να δίνουν τη μπάλα στους παίκτες. Αντιθέτως, πρέπει να την τοποθετούν στους κώνους που υπάρχουν για αυτό τον σκοπό.