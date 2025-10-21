Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC για λογαριασμό του ΑΝΤ1 επιφύλλασε πολλές ανατροπές, καθώς οι πολίτες ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων για τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Πιο αναλυτικά, η μητέρα που δίνει μάχη να δικαιωθεί η μνήμη της κόρης της που σκοτώθηκε στα Τέμπή από τη σύγκρουση των δύο τρένων, εμφανίζει υψηλά ποσοστά σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Συνολικά, το 32,3% θα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον αυτό τον πολιτικό φορέα, με το 57,3% να διαφωνεί. Επίσης, περισσότεροι οι νέοι θα στήριζαν ένα τέτοιο πολιτικό εγχείρημα, με την υποστήριξη να μειώνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία.

Η περίπτωση Τσίπρα

Η δημοσκόπηση έθεσε ερώτημα και για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άνοιγμα στη κεντροαριστερά και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ.

Το 24% θα ψήφιζε νέο κόμμα Τσίπρα, με το 72,8% να είναι αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Εντύπωση προκαλεί όμως, το κόμμα του οποίου οι ψηφοφόροι βλέπουν θετικά τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι περισσότεροι μπορεί να πίστευαν ότι θα προέρχονται φυσικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, από κάποια διάσπασή του ή ακόμη και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα είναι από το ΚΚΕ. Μάλιστα, αν αυτό επιβεβαιωθεί αναμένεται να βάλει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα λάβει στήριξη από κοινό, στο οποίο όχι μόνο δεν απευθύνεται, αλλά και φαίνεται να τού έχει γυρίσει την πλάτη, καθώς πολιτικά κατευθύνεται αλλού πλέον.

Ενδεικτικά, το 16,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα ήθελαν τον Τσίπρα για πρωθυπουργό, σε αντίθεση με το 35,4% του ΚΚΕ που θα ήθελε αυτή την εξέλιξη.

Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και την άποψη των πολιτών για την περίπτωση που κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.

Το 16,3% θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα, σε αντίθεση με το 81,4%.

Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκει περισσότερο έρεισμα στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συνηπήρξε μόνο στη κυβέρνηση 2012-2015, παρά στον πολιτικό φορέα που ανήκε όλη σχεδόν τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, το 8,7% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων θα στήριζαν Σαμαρά, έναντι του 26,6% από το ΠΑΣΟΚ.