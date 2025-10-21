Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη απάντησε στη κριτική που δέχτηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Θα ξεκινήσω με 3 λέξεις κύριε Ανδρουλάκη. Τρικυμία εν κρανίω. Ποτέ δεν σας είδα πιο αμήχανο. Προσπαθούσα να καταλάβω αν αυτά που λέγατε έβγαζαν νόημα. Περιγράψατε την τροπολογία ως συνταγματική εκτροπή. Μετά μας είπατε ότι είναι περιττή. Καταλήξτε τι από τα 2 ισχύει. Εσείς λέτε ότι καλώς κάνουμε την παρέμβαση αλλά υπάρχει νομικό πλαίσιο και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Η κυβέρνηση απαντά με σαφήνεια. Όχι δεν μπορούσε να λυθει γιατι η κυβέρνηση έκρινε ότι ο χώρος αυτός λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του χρήζει ειδικής σημασίας. Δημιουργούμε ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας και λέμε ότι ακτιβισμοί, εκδηλώσεις τσαντίρια, ταμπέλες αυτά στο συγκεκριμένο χώρο από εδώ και στο εξής αυτού του είδους οι ακτιβισμοί σε αυτό τον χώρο δεν θα επιτρέπονται. Θα μπορούν αλλού απέναντι αλλά όχι εδώ.

Αναφερθήκατε και είπατε ότι αυτό γίνεται για να πάει εργολάβος να καθαρίσει τον χώρο. Ποιος έχει την ευθύνη; Ο δήμαρχος Αθηναίων ο κ. Δούκας και δεν το έκανε γιατί θέλει να κάνει πολιτικό παιχνίδι ως ο νέος ηγέτης της κεντροαριστεράς. Την ευθύνη αυτή πριν από την τροπολογία την είχε ο δήμος της Αθήνας που δεν έκανε τη δουλειά του. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον χώρο και το πλαίσιο προστασίας. Το υπουργείο Άμυνας μπορεί να έχει και άποψη για το πως θα διαμορφωθεί ο χώρος στο μέλλον για το τι είναι δημόσιος χώρος και τι μνημείο.

Η κατάληψη είναι που έγκειται η ουσιαστική σας διαφορά μέσα από αυτή την τοποθέτηση το μόνο που πετύχατε είναι να συνταχθείτε με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλίου. Κάνετε μια συνειδητή επιλογή και θα κριθείτε.

Μιλήσατε για το ξυλόλιο και αναρωτιέμαι ο βουλευτής σας κ. Χριστοδουλάκης δεν ήταν αυτός που ακολούθησε κατά γράμμα τις θεωρίες του πρώτου διδάξαντα κ. Βελόπουλου για τα 3 χαμένα βαγόνια;

Εσείς δεν καταθέσατε προτάσεις δυσπιστίας; Υιοθετήσατε όλα τα fake news. Σήμερα το γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η θεωρία ξυλολίου ηταν όλη ενα άθλιο ψέμα που είχε σκοπό να εργαλειοποιήσει τον πόνο των συγγενών

Την επόμενη φορά κ. Ανδρουλάκη που θα μιλήσετε για τα μίντια που μας στηρίζουν δεν μας τα λέτε και ονομαστικά; Την επόμενη φορά να μας πείτε και τα συμφέροντα. Κλείνω με μια παρατήρηση. Αν δείτε το έμβλημα της Βουλής σε αυτό απεικονίζεται ο Αγνωστος Στρατιώτης. Εμείς δεν θα είμασταν ελέυθεροι αν κάποιοι δεν πολεμούσαν και δεν έδιναν την ζωή τους γι αυτή την ελευθερία».