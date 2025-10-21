Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και μίλησε για τη τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση και αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Παίρνω τον λόγο για να υπερασπιστώ μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας. Μια κίνηση που αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της κοινωνικής ζωής απέναντί σε αυθαίρετες εντάσεις που κάποιοί επιμένουν να προκαλούν. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση αλλά μια απαραίτητη επιλογή γιατί αφορούν έναν χώρο που θεωρούμε όλοι ιερό. Που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα σε καμία οργάνωση η πρόσωπο. Αποτελεί εδώ και έναν αιώνα τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας και το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν θέλουμε τελικά να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο. Το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων τον μετέτρεψε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης. Τώρα περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του και η Αστυνομία για την προστασία του», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Καμία συγκέντρωση ανεξάρτητα από το πόσο δίκιο πιστεύουν ότι έχουν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το μνημείο μέχρι τώρα είναι «όμηρος μεταξύ δήμου, βουλής, περιφέρειας και προεδρικής φρουράς.

Έπειτα, είπε ότι αυτό θα αλλάξει, καθώς «από τον πραγματικό του σκοπό, ένα τοπόσημο μνήμης για τους πεσόντες, μετατράπηκε σε σκηνικό κάθε είδους διαμαρτυρίας και πολιτικής εκμετάλλευσης.

Στη συνέχεια ανέφερε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που διαφώνησε «κυρία Κωνσταντοπούλου είστε το ζωντανό παράδειγμα στο οποίο αναφέρομαι», τονίζοντας ότι το μνημείο είναι «κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή».

Η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Οι νεκροί δεν ανήκουν σε μια παράταξη που πρέπει να τιμούμε περισσότερο ή λιγότερο»

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός είπε:

«Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες.

Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν νεκροί που να ανήκουν σε μια παράταξη ή άλλη που πρέπει να τιμούμε περισσότερο ή λιγότερο. Αυτή η διάκριση είναι άδικη. Και δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε ειδικές περιπτώσεις. Υπήρχε και ένα διακριτικό μνημείο στη μνήμη των νεκρών της Μαρφίν το οποίο οι συλλογικότητες της αριστεράς κατέστρεφαν. Όχι όμως στο χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί την οργή και την θλίψη τους αλλά ο ακτιβισμός σε ένα τέτοιο σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Τα οποία έγινα δεκτά και το βασικό είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό θα γίνει μέσα από τη δίκη η οποία ξεκινά το Μάρτιο του επόμενου έτους. Ακουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα. Εγώ θα ξαναπώ ότι η κυβέρνηση συμπάσχει με όποιο γονιό θέλει την αλήθεια αλλά προστατεύει και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Εδώ γεννάται και ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν για να πάρουν οι γονείς απαντήσεις.

Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

«Οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους»

«36 είναι οι κατηγορούμενοι που θα δικαστούν τον Μάρτιο. Δυο στελέχη της ΝΔ είναι αντιμέτωπα με το δικαστικό συμβούλιο γιατί εμείς επιλέξαμε να δικαστούν από τον φυσικό τους δικαστή και από την άλλη υπάρχουν οι οπαδοί του ξυλολίου. Είναι εκείνοι που είδαν εκείνη την κοινή εθνική τραγωδία ως την δική τους ευκαιρία. Είναι οι πρώτοι που έσπευσαν στο μνημείο για να δηλητηριάσουν με στόχο την αναταραχή. Υπάρχει και ο στόχος της υποκρισίας όσων αντιδρούν στην πρωτοβουλία μας. Υπάρχει ή όχι μνημείο για τα θυματα των Τεμπών; Είναι εδώ και καιρό στην Τεχνόπολη και αμφιβάλω αν κάποιος από τους ενδιαφερόμενους το έχουν επισκεφθεί.

Και απειλές. Δεν θα επιτρέψουμε να οικειοποιηθούν τον Άγνωστο. Ποιοι; Ποιους; Αυτός που το λέει αυτό θεωρεί ιδιοκτησία του τον δημόσιο χώρο και θεωρεί ότι μόνο αυτός μπορεί να αποφασίζει για τους πολλούς».

«Μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες»

«Ας αφουγκραστούν τους χιλιάδες Έλληνες. Που θέλουν να βλέπουν την αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Μια συμβολική τελετή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

Μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες. Ο δημόσιος χώρος είναι κτήμα του συνόλου. Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού αυτή την αντιπαλότητα για τα ονόματα των νεκρών. Άλλωστε εγώ είχα υποκλιθεί μπροστά τους.

Υπάρχουν ήδη 36 κατηγορούμενοι για την μοιραία σύγκρουση και εντοπίστηκαν τα κενά του βαθέος κράτους. Οι αλλόκοτοι μύθοι γύρω από τα φορτία των τρένων ήταν παραπλανητικοί. Κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα. Η πολιτεία στάθηκε στο πλάι των συγγενών και παρά την λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης για να κάνουν άθλια πολιτική σπέκουλα.

Οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των ευζώνων μας θυμίζουν το προορισμό του μνημείου. Και τις μάχες αλλά και δυο αποφθέγματα του Θουκυδίδη. Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται στο πλαίσιο της άρνησης».

Που είναι ο Βελόπουλος

«Αναρωτιέμαι που είναι σήμερα ο κ. Βελόπουλος. Οι ακραίοι υπερπατριώτες απευθύνομαι στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης να μην θέλετε να προστατεύεται ένας χώρος που συνδέεται με την ελληνική παράδοση; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας; Ότι εσείς είστε που επινοήσατε την θεωρία του ξυλολίου την οποία αγκάλιασαν ασμένως όλα τα κόμματα ακόμα και το ΠΑΣΟΚ».

Χαρακτήρισε ακατανόητη τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε «αναθεωρείστε τη θέση σας και συνταχθείτε με την πλειονότητα των πολιτών. Πράγματι δεν περίμενα ακόμα μια φορά από το ΠΑΣΟΚ να γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Λυπάμαι γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα προφανώς αυτονόητα».

