Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και τόνισε πως κακώς δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Άρη, σε μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ.

Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα ματς στο οποίο οι «πράσινοι» ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ. Πέναλτι που δεν δόθηκε, με τον επικεφαλής της ΚΕΔ να τονίζει πως κακώς δεν παρενέβη το VAR ώστε να δείξει την άσπρη βούλα ο διαιτητής.

«Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλο του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής, εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο να παίξει μπάλα. Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη όπως αναμενόταν, το VAR», ήταν τα λόγια του Λανουά.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο αρχιδιαιτητής είπε πως σωστά δόθηκαν τα πέναλτι υπέρ των Ολυμπιακού, Πανσερραϊκού και Παναιτωλικού κόντρα σε ΑΕΛ, Βόλο και ΟΦΗ αντίστοιχα.