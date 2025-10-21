«Άναψαν» τα αίματα στη Βουλή στη συζήτηση για να έχει το υπουργείο Άμυνας την ευθύνη για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιωτή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διακόπτει τον λόγο του για να απαντήσει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο πρωθυπουργός μιλούσε στο βήμα της Βουλής και παρέδεται τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την επερχόμενη αλλαγή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναξε από τα έδρανα, διαμαρτυρόμενη.

«Αυτό θα αλλάξει, καθώς από τον πραγματικό του σκοπό, ένα τοπόσημο μνήμης για τους πεσόντες, μετατράπηκε σε σκηνικό κάθε είδους διαμαρτυρίας και πολιτικής εκμετάλλευσης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας αμέσως μόλις άκουσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κυρία Κωνσταντοπούλου είστε το ζωντανό παράδειγμα στο οποίο αναφέρομαι».

