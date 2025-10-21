Σε βίντεο έχει καταγραφεί η τεταμένη στιγμή που Ισπανοί περικύκλωσαν τουρίστες και τους φώναζαν να «φύγουν», όταν μια ποδηλατική περιήγηση τους οδήγησε μέσα από διαδήλωση κατά του τουρισμού.

Οι δύο ομάδες φαίνεται πως έφτασαν κοντά σε συμπλοκή σε έναν στενό δρόμο στην Παλιά Πόλη της Βαλένθια.

Σε βίντεο, ακούγονται οι Ισπανοί να φωνάζουν «να πάτε σπίτι σας», ενώ οι τουρίστες -που αναφέρεται ότι ήταν Ολλανδοί- απαντούν βρίζοντας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, σε έναν δρόμο που ονομάζεται Calle Danzas, όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη της τοπικής γειτονιάς.

Δείτε το βίντεο από την ένταση στη Βαλένθια μεταξύ ντόπιων και ομάδας τουριστών

Μία από τις γυναίκες ποδηλάτισσες φαινόταν σχεδόν δακρυσμένη, παρακολουθώντας από ασφαλή απόσταση.

Se debería explicar a los turistas, básicamente a los neerlandeses, que València es una ciudad donde el viandante tiene preferencia. Esto no es Rotterdam y puedes hacer lo que te rote. Aperciban a los touroperadores de ese país. 🇳🇱 pic.twitter.com/OPVvBCfRP7 — Paco Alonso 🍊👉🦋 (@pacolonso) October 20, 2025

Η αναστατωμένη τουρίστρια καταγράφηκε αργότερα να φωνάζει, ενώ το ποδήλατο μιας άλλης έπεφτε στο έδαφος μέσα σε ένα χαοτικό σκηνικό με σπρωξιές και ένταση.

Όταν η ένταση υποχώρησε, οι Ισπανοί ακούγονταν να φωνάζουν «Fuera, fuera» («Φύγετε, φύγετε»), ενώ οι τουρίστες, πλέον πεζοί, απομακρύνονταν.

Ένας από τους τουρίστες γύρισε, ύψωσε τη γροθιά του και φώναξε «Άντε γ*******», κάτι που επανέλαβε και ένας ακόμα.

Μια ένωση με έδρα τη Βαλένθια, που ονομάζεται «Γειτονιά σε Κίνδυνο Εξαφάνισης», υποστήριξε αργότερα ότι το περιστατικό συνέβη επειδή οι ποδηλάτες ήθελαν να διασχίσουν τον χώρο όπου γινόταν εκδήλωση.

Ισχυρίστηκαν ότι αρνήθηκαν να κατέβουν από τα ποδήλατα ή να επιβραδύνουν και κατηγόρησαν τους Ολλανδούς τουρίστες ότι έγιναν βίαιοι.

Εκπρόσωπος της ομάδας, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του μαζικού τουρισμού, δήλωσε:

«Οι κάτοικοι της Βαλένθια και ιδιαίτερα της Παλιάς Πόλης είναι αγχωμένοι και απελπισμένοι μπροστά στην τουριστικοποίηση και την κερδοσκοπία που κατακλύζουν τις γειτονιές και διώχνουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους».