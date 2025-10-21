«Η θεσμική προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα του υπέρτατου Εθνικού Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου δεν κοιτάει τον λαό ως Δεξιά, Κέντρο ή Αριστερά. Απευθύνεται στον ελληνικό λαό με το πνεύμα της ομοψυχίας των εθνικών μας αγώνων, με την αίσθηση των κοινών ημών περιπετειών εις την διαδρομήν της Ιστορίας» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υποστηρίζοντας την τροπολογία της κυβέρνησης και κάλεσε τα κόμματα να κατανοήσουν σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, που αυξάνεται η εθνική διακινδύνευση δεν έχουμε περιθώρια διχασμών και μάλιστα πάνω σε ιστορικά εθνικά σύμβολα.

«Πρόκειται για το Μνημείο που το Έθνος μας τιμά τους αγώνες του λαού μας. Αυτό το Μνημείο αφορά η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με σεβασμό στην εθνική μνήμη, ενότητας και ομοψυχίας, που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες» υπογράμμισε επίσης ο κ. Φλωρίδης ο οποίος προσέθεσε ότι στην πραγματικότητα η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αφορά την αποκατάσταση του θεσμικά αυτονόητου. «Είναι η μνήμη του Έθνους μας εκεί» είπε ο κ. Φλωρίδης και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να αντιπαραθέσει την ιερότητα του χώρου και του συμβολισμού του με τις εκδηλώσεις του λαού. «Δεν υπάρχει το Εθνικό Μνημείο και τα Τέμπη από την άλλη, το Μάτι και το Σάμινα. Υπάρχει το Εθνικό Μνημείο, που τιμούμε τους νεκρούς μας και υπάρχουν οι χώροι που τιμούμε τις κοινωνικές απόψεις και τα προβλήματα» σημείωσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, επιφύλαξε ακόμη τριμέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, την Αριστερά που κατηγόρησε ότι τα επιχειρήματά της είναι εν κενώ αφού μιλά για απαγόρευση συναθροίσεων και τα «υπερπατριωτικά κόμματα» που, όπως είπε, σήμερα ξεδίπλωσαν εθνομηδενιστικές απόψεις.

«Όμως ενώ είναι αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση καταφεύγει σε νομικίστικες προσεγγίσεις επειδή δεν έχει το παραμικρό αφήγημα για τον προορισμό και την προστασία του» καταλόγισε στα κόμματα ο κ. Φλωρίδης και παρατήρησε ότι από το σκεπτικό των προτάσεων των κομμάτων, απουσιάζει παντελώς ο προορισμός αυτού του υπέρτατου Μνημείου του νεώτερου Ελληνισμού, παρά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου αναφέρεται σαν «ένα Μνημείο» ή σαν «ένας δημόσιος χώρος» από τα πολλά που έχουμε στη χώρα.

Ειδικώς για το ΠΑΣΟΚ, το κατηγόρησε ότι επέλεξε να προσπεράσει ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά δηλαδή την προσήλωσή του στα εθνικά και πατριωτικά χαρακτηριστικά του και μετατρέπεται για μια ακόμη φορά σε παρακολούθημα των «κομματιών της Αριστεράς» χωρίς να υπολογίζει το τίμημα που κατέβαλλε εξαιτίας αυτών των επιλογών.

«Επιλέξατε μια αντιπαράθεση για την προστασία του ύψιστου Μνημείου του Ελληνισμού με νομικίστικα τερτίπια αναφέροντας πως είναι απλώς ένα Μνημείο, το Μνημείο του Έθνους», είπε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Απευθυνόμενος προς την Αριστερά είπε ότι μιλά για απαγόρευση των συναθροίσεων ενώ 10 μέτρα πιο εκεί από το Μνημείο είναι τα 25 μέτρα της Πλατείας Συντάγματος. «Κι επειδή μερικά τετραγωνικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως χώρος προστασίας του υπέρτατου εθνικού Μνημείου του Ελληνισμού, το πρόβλημά σας είναι «μα γιατί δεν μας αφήνετε να το καταπατήσουμε κι αυτό; Δεν μας φθάνουν τα 25 στρέμματα της Πλατείας Συντάγματος, θέλουμε και το μισό στρέμμα του ‘Αγνωστου Στρατιώτη».

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

Ακολούθησε της ομιλίας του υπουργού Δικαιοσύνης, η απόρριψη δια εγέρσεως των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας με κοινό το σκεπτικό ότι με την τροπολογία της κυβέρνησης για την προστασία του Μνημείου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη, παραβιάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Πρώτος τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής ο οποίος ανάφερε ότι «η μεγαλύτερη βάσανος για τις πράξεις της κυβέρνησης δεν είναι η συνταγματικότητα, είναι η γελοιότητα». «Όταν οι χειρότεροι είναι γεμάτοι από την ένταση του πάθους και ακόμα χειρότερα όταν οι χειρότεροι κυβερνούν και νομοθετούν γεμάτοι από την ένταση του πάθους, είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο τις συνταγματικές και πολιτικές μας αντιλήψεις και αυτό είναι το νόημα της ασκήσεως από το ΠΑΣΟΚ της ένστασης αντισυνταγματικότητας» επισήμανε και προσέθεσε ότι η απόλυτη απαγόρευση της συνάθροισης στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αντιβαίνει και παραβιάζει την αρχή της αναγκαιότητας ως προϋπόθεση της αρχής αναλογικότητας και άρα περιορίζει το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι». Ακόμη ο κ. Δουδωνής, κατέθεσε φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα του 2015 που εμφανίζουν τους διαδηλωτές να βρίσκονται μπροστά από το Μνημείο.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός υποστήριξε ότι η διάταξη «είναι αντίθετη με το άρθρο 7 του Συντάγματος που ορίζει την σαφήνεια του Ποινικού Δικαίου. Πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η πράξη που τιμωρείται», τόνισε ότι με αυτή «ποινικοποιείται συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα» και ακόμη επισήμανε πως η τροπολογία διακατέχεται από ασάφεια και αοριστία, αλλά και επί της ουσίας βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από την κοινωνία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, από την Νέα Αριστερά υποστήριξε πως στην πραγματικότητα πρόκειται για απαγόρευση συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή, που έχουν συμβολική αξία, με την κυβέρνηση να θέλει να φτιάξει εκεί μια υγειονομική ζώνη. Μίλησε επίσης, για «τροπολογία, ήττας, εκδίκησης και φόβου».

«Υπερασπιζόμαστε το σύνταγμα δηλαδή τον καταστατικό χάρτη της δημοκρατίας, που όσο και αν κακοποιήθηκε με αναχρονιστικές αναθεωρήσεις, εξακολουθεί να είναι το πιο προοδευτικό», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Από την ΝΔ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νότης Μηταράκης, υποστήριξε την τροπολογία υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός της ρύθμισης είναι η προστασία του Μνημείου και προκειμένου να αντικρούσει την ένσταση αντισυνταγματικότητας επικαλέστηκε την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία υπάρχουν όρια και για την άσκηση του δικαιώματος της συνάθροισης.

«Για κατάπτυστη τροπολογία που έχει καταδικαστεί στην λαϊκή συνείδηση» μίλησε ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.