Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την Τρίτη (21/10) τη λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Παπαδημητρίου και ο Χουάνκαρ δεν παρέλειψε να σχολιάσει το γεγονός με ανάρτηση στα social media.

Οι «πράσινοι» θα προχωρήσουν και σε αλλαγή τεχνικού διευθυντή και όχι μόνο προπονητή και ο πρώην παίκτης τους αποφάσισε να σχολιάσει τις εξελίξεις με ανάρτησή του στο Instagram.

Μια ανάρτηση, στην οποία ο Χούνκαρ… φωτογραφίζει τον Παπαδημητρίου, γράφοντας τα εξής: «Το κάρμα ποτέ δεν ξεχνά τις πράξεις του καθενός και αποδίδει δικαιοσύνη με τέλεια ισορροπία και την κατάλληλη στιγμή».