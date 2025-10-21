Ο Γιάννης Παπαδημητρίου δεν είναι, πλέον, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Τις τελευταίες μέρες οι φήμες για αποχώρηση του Παπαδημητρίου από τους «πράσινους» ήταν όλο και πιο έντονες και τελικά την Τρίτη (21/10) επισημοποιήθηκε μέσω της σχετικής ανακοίνωσης, η οποία αναφέρει τα εξής.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».