Στη Γαλλία έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση γύρω από τον βουλευτή του αριστερού κόμματος του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος κατηγορείται για υποκρισία ύστερα από ένα περιστατικό που καταγράφηκε στους διαδρόμους της Εθνοσυνέλευσης.

Ο Λουί Μπουαγιάρ, μέλος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» και γνωστός για τις έντονες τοποθετήσεις του κατά των πλουσίων, παραχώρησε την περασμένη Πέμπτη ζωντανή συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, την ώρα που οι βουλευτές ετοιμάζονταν να ψηφίσουν την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει το κόμμα του Μελανσόν εναντίον του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Στη δήλωσή του, ο Μπουαγιάρ υποστήριξε ότι «ο γαλλικός λαός βλέπει τη γελοιότητα μιας κατάστασης που έχει διαρκέσει υπερβολικά», προσθέτοντας πως ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν άντεξαν πολύ στην πρωθυπουργία και ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Λεκορνί.

Louis Boyard enlève rapidement sa Rolex avant de passer sur BFM TV pour dénoncer les ultra-riches.



L'hypocrisie de la gauche est totale.



➡️ Telegram : https://t.co/KQFm0QP0uX pic.twitter.com/6wur8pL0aD — ᵖᵃʳᵒᵈⁱᵉ Kim Jong Un (@KimJongUnique) October 20, 2025

Αναφέρθηκε επίσης στον νέο προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτήρισε παράδειγμα «κοινωνικής βίας», επισημαίνοντας αυξήσεις φόρων στους μαθητευόμενους, μειώσεις στα επιδόματα στέγασης και αύξηση της τιμής των φαρμάκων.

Ωστόσο, λίγο πριν από τη συνέντευξη, οι κάμερες κατέγραψαν μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο βουλευτής, γνωστός για την αντικαπιταλιστική του ρητορική, φαίνεται να αφαιρεί διακριτικά ένα πολυτελές ρολόι από τον καρπό του και να το βάζει στην τσέπη του, προτού εμφανιστεί ζωντανά στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε καταιγισμό επικριτικών σχολίων, με πολλούς να μιλούν για «υποκρισία» και «διπλά μέτρα» εκ μέρους του βουλευτή που καταγγέλλει την πολυτέλεια των άλλων, ενώ φέρεται να την απολαμβάνει ο ίδιος.