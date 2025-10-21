Σε συζήτηση με θέμα τη συμβολή του real estate στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συμμετείχε η κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρικής του Υπερταμείου, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ΕΤΑΔ στη νέα εποχή αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, στο πλαίσιο της 26ης Prodexpo.

«Το real estate εξελίσσεται και είναι ένας κλάδος ο οποίος συμπορεύεται, αντικατοπτρίζει, αλλά και επηρεάζει την πορεία της οικονομίας. Η παραγωγική αλυσίδα εξελίσσεται, ο τρόπος ζωής μας επίσης. Έτσι και το realestate ακολουθεί ή αποτελεί εφαλτήριο για νέες αναπτύξεις και προορισμούς, άρα ενεργοποιεί επενδύσεις». Υπό αυτό το πρίσμα, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης και παραγωγικότητας για τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Χατζηγεωργίου.

«Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μέσω φορέων όπως η ΕΤΑΔ, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για την οικονομία, συνδέοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις με την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική», επεσήμανε.

Αναφερόμενη στη στρατηγική της ΕΤΑΔ, η κυρία Χατζηγεωργίου τόνισε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού και αλλαγής νοοτροπίας, μεταβαίνοντας από την κλασική διαχείριση ακινήτων στην ενεργό αξιοποίηση. Η νέα στρατηγική που υλοποιεί η ΕΤΑΔ βασίζεται σε τρεις πυλώνες: εκσυγχρονισμός της διαχείρισης, εξωστρέφεια και συμπράξεις και συνεργασίες.

«Εκσυγχρονίζουμε τις διαδικασίες και την ψηφιακή μας υποδομή για περισσότερη διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Παρακολουθούμε στενά τις επενδυτικές τάσεις, ώστε να δημιουργούμε νέους προορισμούς και ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλη τη χώρα — όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά και σε περιοχές με ανάγκη επενδύσεων», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η επικεφαλής της ΕΤΑΔ υπογράμμισε ότι η ελληνική αγορά ακινήτων έχει ωριμάσει σημαντικά, ωστόσο η περαιτέρω ανάπτυξή της απαιτεί θεσμική σταθερότητα και συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, δίνοντας έμφαση στη σημασία των συνεργειών που αναπτύσσει η εταιρεία με φορείς του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης.

«Η ΕΤΑΔ αποτελεί τον θεσμικό ενδιάμεσο που κατανοεί και τις δύο πλευρές. Το Δημόσιο χρειάζεται διαφάνεια, πρόσοδο και κοινωνικό όφελος – και εμείς λειτουργούμε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθώς η υπεραξία που δημιουργούμε επιστρέφει στους πολίτες. Οι επενδυτές, από την άλλη, χρειάζονται σταθερότητα, ταχύτητα και σαφή απόδοση στην επένδυσή τους. Στόχος της ΕΤΑΔ είναι να λειτουργεί ως φορέας προστιθέμενης αξίας για τη χώρα, με μετρήσιμο αποτύπωμα», σημείωσε η κυρία Χατζηγεωργίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ωρίμασης των ακινήτων πριν τη διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να προλαμβάνονται καθυστερήσεις και να ενισχύεται η αποδοτικότητα των επενδύσεων. Τέλος, υπογράμμισε πως τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕΤΑΔ αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να ξεπερνά χρόνιες παθογένειες, να κλείνει ανοιχτά μέτωπα και να παραδίδει έργα με ανταποδοτικό όφελος για όλους.