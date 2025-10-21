Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αναγκάστηκε να πουλήσει την Τσέλσι σε Αμερικάνους το 2022, τώρα όμως φέρεται να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο μέσω της Γαλατασαράι, στην οποία ετοιμάζεται να κάνει μια μεγάλη επένδυση.

Ο Ρώσος ολιγάρχης ήταν αυτός που είχε φέρει στο προσκήνιο την Τσέλσι μέσω των (αμέτρητων) χρημάτων που είχε δώσει για μεταγραφές, το 2022 όμως, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αναγκάστηκε να πουλήσει τις μετοχές του προς απογοήτευση των οπαδών, οι οποίοι έζησαν επί ημερών του τα καλύτερα χρόνια της ομάδας.

Τώρα, τρία χρόνια μετά, ο Αμπράμοβιτς είναι έτοιμος να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία. Δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα υποστηρίζουν πως ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος θέλει να αγοράσει μετοχές της Γαλατά, αυτό όμως δεν είναι και τόσο εύκολο να συμβεί.

Η Γαλατασαράι είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ελέγχεται από το ίδρυμα της Γαλατά, με τα μέλη του συλλόγου να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διοίκηση. Τα περιουσιακά στοιχεία του κλαμπ, επομένως, δεν μπορούν να πωληθούν σε ιδιώτες, εκτός κι αν το αποφασίσει το ίδρυμα.

Για τον Αμπράμοβιτς, επομένως, θα είναι πιο εύκολο να επενδύσει έμμεσα στη Γαλατά, είτε μέσω χορηγιών με πολύ μεγάλα ποσά, είτε με κοινοπραξίες μέσω των θυγατρικών εμπορικών του συλλόγου.