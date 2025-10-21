Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σήμερα ότι πολλοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Γάζα για να «βάλουν στη θέση της» τη Χαμάς, χρησιμοποιώντας «ισχυρή δύναμη».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα καλωσόριζαν την ευκαιρία να πάνε στη Γάζα και να εξοντώσουν τη Χαμάς, όμως δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για κάτι τέτοιο.

«Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ, όχι ακόμη. Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει το σωστό. Εάν δεν το κάνει, το τέλος της Χαμάς θα είναι γρήγορο, έντονο και βίαιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες αυτές τις χώρες που πρόσφεραν τη βοήθειά τους», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων που ανέκτησε στη Γάζα στις 21.00 απόψε (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.