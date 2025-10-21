Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τη Βίρτους Μπολόνια, στην Ιταλία, την Παρασκευή (24/10) για την 6η αγωνιστική της Euroleague και η συμμετοχή του Ρισόν Χολμς είναι αμφίβολη μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τον Κολοσσό.

Οι «πράσινοι» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague και είναι, μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στην 1η θέση με 4-1 μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Στόχος, επομένως, είναι να δώσουν συνέχεια στις νίκες τους, με την προετοιμασία για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς να έχει αρχίσει.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν λείπουν για τον Εργκίν Αταμάν και δεν αναφερόμαστε μόνο στους Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία και παραμένουν εκτός δράσης, αλλά και στον Χολμς.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ήταν πολύ ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια, ένιωσε ενοχλήσεις στο πρώτο 1,5 λεπτό του αγώνα με τον Κολοσσό, δεν αγωνίστηκε καθόλου στη συνέχεια και την Τρίτη (21/10) συνέχισε τη θεραπευτική αγωγή και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή του στο ματς με τη Βίρτους είναι αμφίβολη και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.