Η Coca-Cola HBC AG προχωρά στην εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. Με αυτή τη συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, δημιουργείται ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων, με ηγετική παρουσία σε Αφρική και Ευρώπη.

Η εξαγορά περιλαμβάνει τη λειτουργία της CCBA σε 14 αγορές της Αφρικής, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Coca-Cola HBC θα καλύπτει πάνω από το 50% του πληθυσμού της Αφρικής, ενισχύοντας σημαντικά τη γεωγραφική της διαφοροποίηση και τη θέση της σε αναπτυσσόμενες αγορές με υψηλή δυναμική.

Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες του πληθυσμού της Αφρικής.

«Προχωρήσαμε στην εξαγορά γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες καθώς και συνέργειες τις οποίες αξιολογούμε με στόχο να χτίσουμε ακόμη πιο ισχυρές επιδόσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχουν ρίσκα, αλλά πιο πολλές είναι οι ευκαιρίες», σημείωσε η διοίκηση της Coca-Cola HBC κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με επενδυτές και αναλυτές.

Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει μέσω νέας δανειακής γέφυρας, η οποία θα καλύψει το ποσό που θα καταβληθεί σε μετρητά, ενώ η εταιρεία θα εκδώσει νέες μετοχές που αντιστοιχούν στο 5,47% του μετοχικού κεφαλαίου της για τη συμμετοχή της οικογένειας Gutsche. Παράλληλα, η Coca-Cola HBC θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην αφρικανική αγορά.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αναστάσιος Δαυίδ δήλωσε: «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC. Εδώ και δεκαετίες επενδύουμε στην απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού της Αφρικής και με αυτή τη συμφωνία επιταχύνουμε τη θετική αυτή πορεία προς όφελος των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Ζόραν Μπόγντανοβιτς υπογράμμισε ότι η εξαγορά θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην ήπειρο: «Με εμπειρία 75 ετών στη Νιγηρία και την επιτυχημένη ενσωμάτωση της Αιγύπτου, γνωρίζουμε το δυναμικό της Αφρικής. Διαθέτουμε τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία για να δημιουργήσουμε βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, επενδύοντας στους ανθρώπους και στις τοπικές κοινότητες».

Η CCBA, με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ, απασχολεί περισσότερους από 14.000 εργαζόμενους και διαθέτει 37 εργοστάσια εμφιάλωσης σε χώρες όπως Νότια Αφρική, Κένυα, Ουγκάντα, Αιθιοπία, Μοζαμβίκη, Τανζανία, Ναμίμπια και άλλες. Η συμφωνία περιλαμβάνει και δικαιώματα μελλοντικής εξαγοράς του υπόλοιπου 25% που θα διατηρήσει προσωρινά η The Coca-Cola Company.

Η κίνηση αυτή θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, καθώς του δίνει πρόσβαση σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες καταναλωτικές αγορές του πλανήτη. Η Coca-Cola HBC αναμένει ότι η συναλλαγή θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή ήδη από το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την ολοκλήρωσή της και θα ενισχύσει τη συνεργασία της με την The Coca-Cola Company, με την οποία διατηρεί πολυετή στρατηγική σχέση.