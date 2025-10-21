Ο Μαρκ Τέιτουμ, ως αντιπρόεδρος του ΝΒΑ, έκανε δηλώσεις ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν και αναφέρθηκε και στο πλάνο που υπάρχει για τη δημιουργία λίγκας στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας πως γίνονται συζητήσεις και με ελληνικές ομάδες.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πιθανό να οδηγηθεί σε νέο… σχίσμα καθώς από τη μία πλευρά είναι η Euroleague και από την άλλη η FIBA, η οποία ετοιμάζεται να συνεργαστεί με το ΝΒΑ για τη δημιουργία μιας νέας λίγκας.

Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Τέιτουμ, λέγοντας τα εξής…

Για το NBA Europe: «Πιστεύουμε πως υπάρχει χώρος για κάθε κλαμπ της Ευρώπης στο «οικοσύστημά» μας, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Euroleague και την FIBA και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία λύση, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να προσφέρουμε κάτι καλό στον κόσμο».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής ομάδων από το Ισραήλ και τη Μέση ανατολή στο ΝΒΑ Europe: «Για την πρώτη φάση, το πλάνο μας είναι ομάδες από Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, ίσως Τουρκία και ίσως Ελλάδα. Αλλά θα υπάρχουν μερικές ανοιχτές θέσεις στο «οικοσύστημα», οπότε στα πρώιμα στάδια θα μπορούν να προκριθούν».

Για τις ελληνικές ομάδες: «Μιλάμε με πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, αλλά δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες».