Οι πρώτες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης του Νικολά Σαρκοζί είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας πέρασε την Τρίτη τις πόρτες της φυλακής Λα Σαντέ στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ γαλλικών ΜΜΕ, ο Νικολά Σαρκοζί θα κρατηθεί σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων, απομονωμένος από άλλους κρατούμενους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως θα βρίσκεται σε τμήμα που προορίζεται για «ευάλωτα άτομα».

Καταδικασμένος σε πέντε χρόνια κάθειρξης για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» σε υπόθεση που αφορά χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, ο Σαρκοζί γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία της Γαλλίας που οδηγείται σε φυλακή.

L’ancien président Nicolas Sarkozy vient d’arriver à la prison de la Santé, où il sera incarcéré — une première dans l’histoire de notre pays.



Quelle honte…



Aujourd’hui, et plus que jamais, soutien total à Nicolas Sarkozy.



Nous sommes des millions à vos côtés.#Sarkozy pic.twitter.com/ExR3Z4yMAt — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 21, 2025

Οι φωνές των κρατούμενων και τα δάκρυα της Μπρούνι

Οι κρατούμενοι των φυλακών υποδέχθηκαν τον πρώην πρόεδρο με φωνές, λέγοντας «καλώς ήρθες, Σαρκοζί», λίγα λεπτά αφού πέρασε την πύλη των φυλακών, όπου τον συνόδευσε δακρυσμένη η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, για να οδηγηθεί στο κελί.

Η πιο βαριά υπόθεση που τον βαραίνει αφορά την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007, όταν φέρεται να δέχτηκε βαλίτσες γεμάτες μετρητά από τον Λίβυο δικτάτορα, Μουαμάρ Καντάφι.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η υπόθεση. Ο Σαρκοζί έχει εμπλακεί σε σειρά δικαστικών ερευνών, με κατηγορίες που κυμαίνονται από διαφθορά και κατάχρηση επιρροής, μέχρι παραβίαση εκλογικών νόμων. Ήδη το 2021 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για υπόθεση απόπειρας δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Πού θα κρατηθεί ο Νικολά Σαρκοζί, τι πήρε μαζί του στη φυλακή

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κελί του Σαρκοζί πιστεύεται πως βρίσκεται στη μονάδα απομόνωσης της φυλακής, στον πάνω όροφο, με εμβαδόν μεταξύ 9-11 τ.μ.

Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να εκτίσει την ποινή του σε τμήμα που προορίζεται για «ευάλωτα» άτομα, όπου στο παρελθόν έχουν βρεθεί άλλοι διάσημοι κρατούμενοι.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αρνήθηκε να υποβάλει αίτηση για ατομικό κελί, όπως επιθυμούσε η διοίκηση της φυλακής, όπως αναφέρει η Le Figaro. «Είναι δική τους ευθύνη», τόνισε.

Η εφημερίδα Le Parisien παρουσίασε σε γραφιστική απεικόνιση το κελί όπου θα κρατηθεί ο Σαρκοζί:

Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de sa condamnation à cinq ans de prison dans le procès libyen, doit commencer à purger sa peine ce mardi, à la prison de la Santé.



Il sera au quartier pour personnes vulnérables dans une cellule de 9 m² ➡️ https://t.co/VsSKNzSf0J pic.twitter.com/QTZRlirX5k — Le Parisien (@le_Parisien) October 20, 2025

Στο κελί υπάρχει ένα απλό κρεβάτι με κομοδίνο, ένα γραφείο, μια μικρή τουαλέτα που χωρίζεται από τον κεντρικό χώρο με πόρτα και περιλαμβάνει ντους, ενώ υπάρχει και μια μικρή τηλεόραση, για την οποία θα πρέπει να πληρώνει μηνιαία συνδρομή 14 ευρώ, ενώ θα έχει και το δικαίωμα χρήσης μικρού ψυγείου.

Υπό την επιτήρηση τριών φρουρών, ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί να περπατάει μία ώρα την ημέρα στην εσωτερική αυλή των 30 τ.μ., περιφραγμένη. Θα έχει επίσης πρόσβαση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, σε βιβλιοθήκη και γυμναστήριο.

Χωρίς πρόσβαση στο smartphone, ο Σαρκοζί θα μπορεί να επικοινωνεί με τους οικείους του μέσω παρακολουθούμενου τηλεφώνου, με περίπου δέκα προεγγεγραμμένους αριθμούς. Έχει δικαίωμα σε τρεις επισκέψεις την εβδομάδα, εκτός από αυτές με τους δικηγόρους του. Η οικογένειά του θα μπορεί να εισέρχεται στη φυλακή από ξεχωριστή είσοδο, αποφεύγοντας να συναντά τις οικογένειες άλλων κρατουμένων.

Ο δικηγόρος του, Ζαν-Μισέλ Νταρρουά, δήλωσε ότι ο Σαρκοζί έχει μαζί του «μερικά πουλόβερ, καθώς οι φυλακές μπορεί να είναι κρύες, και ωτοασπίδες γιατί μπορεί να υπάρχει και πολλή φασαρία. Η απομόνωση όπως αυτή που πρόκειται να περάσει είναι επίπονη, αλλά έχει προετοιμαστεί κατάλληλα».

Ο Σαρκοζί, που επιμένει στην αθωότητά του, έχει δηλώσει πως θα πάρει μαζί του τη Βιογραφία του Ιησού και το «Ο Κόμης Μοντεχρήστος» του Αλέξανδρου Δουμά –το μυθιστόρημα ενός αθώου ανθρώπου που φυλακίζεται και τελικά δραπετεύει για να πάρει εκδίκηση.

Ο πρώην πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση, η οποία όμως δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής του. «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμα και μπροστά στις πύλες της Σαντέ», δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Η φυλακή Λα Σαντέ, οι διάσημοι κρατούμενοι και το τμήμα QB4

Η φυλακή Λα Σαντέ είναι η τελευταία φυλακή που λειτουργεί εντός των ορίων της γαλλικής πρωτεύουσας, στη νότια συνοικία Μονπαρνάς, και άνοιξε το 1867. Στο παρελθόν, στη φυλακή αυτή έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον 40 άτομα, με την τελευταία εκτέλεση να πραγματοποιείται το 1972. Είχε κλείσει εν μέρει το 2014 για ανακαίνιση και άνοιξε πέντε χρόνια αργότερα. Σήμερα στη φυλακή Λα Σαντέ κρατούνται πάνω από 1.100 άτομα -λειτουργεί με σχεδόν διπλάσιο αριθμό κρατουμένων από τη χωρητικότητά της (657 άτομα).

Paris’ La Santé prison which will be Sarkozy's home for the next five years.

📸 Courtesy pic.twitter.com/f2W6smloNs — BANYAKIGEZI FM 104.5 (@BANYAKIGEZI) October 21, 2025

Μεταξύ των διάσημων πρώην κρατουμένων της συγκαταλέγονται ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ, ο χρηματιστής Ζερόμ Κερβιέλ, ο δημόσιος υπάλληλος και συνεργάτης των Ναζί Μορίς Παπόν, ο επιχειρηματίας και πολιτικός Μπερνάρ Ταπί, ο τρομοκράτης της δεκαετίας του ’70 Κάρλος το Τσακάλι, ο Παναμέζος δικτάτορας Μανουέλ Νοριέγκα, καθώς και ο ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

Οι επώνυμοι ή ευάλωτοι κρατούμενοι κρατούνται συνήθως στο τμήμα QB4 της φυλακής –γνωστό και ως «πτέρυγα VIP»– όπου υπάρχουν μονόκλινα κελιά, αντί για τα συνηθισμένα τρίκλινα, και ξεχωριστός χρόνος προαυλισμού για λόγους ασφαλείας.

Γιατί θα κρατηθεί σε απομόνωση ο Σαρκοζί, τι θα τρώει στη φυλακή

Η πτέρυγα, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, διαθέτει 19 πανομοιότυπα κελιά και δικό της προαύλιο, ώστε οι κρατούμενοι να μην έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους, αν και δεν αποφεύγουν τις φωνές, τα σφυρίγματα και τις φωτογραφίες από κινητά άλλων φυλακισμένων.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Σαρκοζί αναμένεται να κρατηθεί στην πτέρυγα απομόνωσης, σε ξεχωριστό τμήμα. Στην πράξη, οι συνθήκες είναι παρόμοιες με εκείνες του QB4: θα βρίσκεται μόνος στο κελί του και θα συνοδεύεται πάντα από φρουρό όταν βγαίνει.

Así es La Santé, la prisión de París en la que cumple condena Sarkozy: cómo es “el sector de los vulnerables” donde fue destinado el ex presidente | Por Martina Cortés Moschetti https://t.co/h3ika72d2A — Pinta Charla (@noplancho) October 21, 2025

«Στόχος είναι να αποφευχθεί οποιοδήποτε περιστατικό, οπότε πρέπει να αποτρέψουμε κάθε επαφή με άλλους κρατούμενους. Η πιο απλή και αποτελεσματική λύση είναι να σταλεί απευθείας σε απομόνωση», ανέφερε πηγή της φυλακής στη Le Monde.

Ο Σαρκοζί θα λαμβάνει κανονικά γεύματα, αλλά θα έχει πρόσβαση και στην καντίνα, όπου μπορεί να αγοράζει τρόφιμα για να μαγειρεύει μόνος του.

Παραμένει ωστόσο αβέβαιο πόσο θα μείνει στη Λα Σαντέ, καθώς οι δικηγόροι του έχουν ήδη ζητήσει την πρόωρη αποφυλάκισή του. Ο δικαστής θα πρέπει να αποδείξει πως υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, υποτροπής ή επηρεασμού μαρτύρων για να δικαιολογήσει την παραμονή του στη φυλακή.