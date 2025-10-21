Με φωνές και… «καλωσορίσματα» από τους κρατούμενους των φυλακών «La Santé» έγινε δεκτός το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καθώς πέρασε το κατώφλι των φυλακών συνοδευόμενος, νωρίτερα, από τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί.

«Καλώς ήρθες, Σαρκοζί!», φώναζαν στον Σαρκοζί, λίγα λεπτά αφού ο ίδιος πέρασε την πύλη των φυλακών, με τις φωνές από τα κελιά να κατακλύζουν τον χώρο.

«Ο Σαρκοζί είναι εδώ!», έλεγαν οι συγκρατούμενοί του.

Έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα, υποστηρικτές του -ανάμεσά τους και τα παιδιά του- κρατούσαν τη γαλλική σημαία, δηλώνοντας ανοιχτά τη στήριξή τους στον πατέρα τους, που γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία της Γαλλίας που οδηγείται σε φυλακή.

Ο Σαρκοζί προχωρά χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι προς τις φυλακές, υπό τα βλέμματα δημοσιογράφων και υποστηρικτών

Θα παραμείνει στη φυλακή του Παρισιού για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Ο Σαρκοζί θα παραμείνει, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, έγκλειστος στη φυλακή του Παρισιού για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται σε ένα από τα κελιά της πτέρυγας απομόνωσης, ώστε να αποφύγει το συγχρωτισμό με άλλους φυλακισμένους. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των κρατουμένων στη φυλακή του Παρισιού είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που προβλέπουν οι προδιαγραφές της.

Για τον Νικολά Σαρκοζί ακολουθείται το πρωτόκολλο που ισχύει και για όλους τους άλλους νέους κρατούμενους, χωρίς εξαιρέσεις. Λαμβάνονται τα δακτυλικά του αποτυπώματα, η φωτογραφία του και του δίνεται ένας αριθμός κρατουμένου, που ονομάζεται «αριθμός φυλακής». Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει επίσης να αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα σε χρηματοκιβώτιο και, τέλος, να υποβληθεί σε πλήρη σωματικό έλεγχο.

Την υποστήριξη τους στο πρόσωπό του, εξέφρασαν πρώην και νυν στελέχη του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, όπως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ερικ Σιοτί -ο οποίος έχει πλέον προσχωρήσει στον Έθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, ο Φρανσουά Μπαρουάν, δήμαρχος της Τρουά και πρώην υπουργός υπό τον Νικολά Σαρκοζί, ο πρώην υπουργός Λοράν Βοκιέ κ.ά.

Κατατέθηκε ήδη το αίτημα αποφυλάκισης υπό περιοριστικούς όρους

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τη φυλάκισή του κατατέθηκε αίτημα αποφυλάκισης, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από τις φυλακές ένας από τους συνηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν.

«Η φυλάκισή του είναι ντροπή», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Η ακρόαση για το αίτημα αυτό, θα γίνει ενώπιον τριών δικαστών του εφετείου. Ο ίδιος ο Σαρκοζί δεν είναι υποχρεωμένος να παραστεί, ωστόσο μπορεί να ζητήσει να μεταφερθεί στην αίθουσα, η οποία θα είναι δημόσια.

Η ετυμηγορία αναμένεται σύντομα, καθώς το εφετείο έχει προθεσμία δύο μηνών για να εξετάσει το αίτημα -δηλαδή, έως τις 21 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η διαδικασία θα επισπευστεί.

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί: Ζαν-Μισέλ Νταρόις (αριστερά) και Κριστόφ Ινγκρέν (δεξιά)

Για να γίνει αποδεκτό το αίτημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη η σοβαρότητα των κατηγοριών, ο κίνδυνος φυγής, επανάληψης των αδικημάτων, πίεσης σε μάρτυρες ή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με δικαστική πηγή, ο Σαρκοζί δεν θεωρείται ύποπτος για απόπειρα φυγής, ενώ ο κίνδυνος υποτροπής θεωρείται χαμηλός.

L’ancien président Nicolas Sarkozy vient d’arriver à la prison de la Santé, où il sera incarcéré — une première dans l’histoire de notre pays.



Quelle honte…



Aujourd’hui, et plus que jamais, soutien total à Nicolas Sarkozy.



Nous sommes des millions à vos côtés.#Sarkozy pic.twitter.com/ExR3Z4yMAt — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 21, 2025

Εφόσον απορριφθεί το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης, μπορεί να υποβληθεί νέο. Ωστόσο, λόγω του ότι η ποινή δεν είναι τελεσίδικη, ο 70χρονος Σαρκοζί δεν μπορεί ακόμη να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους. Παρ’ όλα αυτά, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του ενδέχεται να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο.

Ο Σαρκοζί περιμένει επίσης την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 26 Νοεμβρίου, στην υπόθεση Bygmalion, για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012, για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκιση (έξι μήνες εκτιτέα). Αν απορριφθεί η αναίρεσή του, η καταδίκη θα γίνει οριστική και θα πρέπει να εκτίσει και αυτή την ποινή -ενδεχομένως πριν μπορέσει να καταθέσει νέο αίτημα για αποφυλάκιση υπό όρους, σύμφωνα με το Franceinfo.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η αλήθεια θα θριαμβεύσει, αλλά το τίμημα θα είναι συντριπτικό»

Ο ίδιος, μισή ώρα προτού περάσει την πόρτα των φυλακών, έκανε μια ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, λέγοντας: «Τη στιγμή που ετοιμάζομαι να περάσω το τείχος της φυλακής “La Santé”, οι σκέψεις μου στρέφονται προς τους Γάλλους και τις Γαλλίδες όλων των κοινωνικών στρωμάτων και όλων των απόψεων».

«Θέλω να τους πω με την αταλάντευτη δύναμη που με διακατέχει ότι δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, αλλά ένας αθώος άνθρωπος», τόνισε.

«Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον μαρτυρικό δρόμο που διανύω εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Πρόκειται, λοιπόν, για μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς την παραμικρή χρηματοδότηση».

«Δεν ζητώ κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη. Δεν είμαι άξιος οίκτου, γιατί η φωνή μου ακούγεται. Δεν είμαι άξιος οίκτου, γιατί η γυναίκα και τα παιδιά μου είναι στο πλευρό μου και οι φίλοι μου είναι αναρίθμητοι», πρόσθεσε.

Τέλος, όπως ανέφερε ο ίδιος: «Αλλά σήμερα το πρωί, νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται δεσμευμένη από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει οδηγήσει το μίσος σε ένα άνισο επίπεδο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά το τίμημα που θα πληρωθεί θα είναι συντριπτικό».

Πώς κατέληξε στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας

Ήταν κάποτε ο δυναμικός, φιλόδοξος πρόεδρος που υποσχόταν να μεταμορφώσει τη Γαλλία. Σήμερα, ο Νικολά Σαρκοζί είναι ο πρώτος πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους που οδηγείται στη φυλακή εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με το France24.

Η πιο βαριά υπόθεση που τον βαραίνει αφορά την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007, όταν φέρεται να δέχτηκε βαλίτσες γεμάτες μετρητά από τον Λίβυο δικτάτορα, Μουαμάρ Καντάφι. Οι καταγγελίες, που αρχικά φάνταζαν απίστευτες, πήραν σάρκα και οστά μέσα από καταθέσεις, έγγραφα και μαρτυρίες -οδηγώντας τελικά τον πρώην πρόεδρο στο εδώλιο.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η υπόθεση. Ο Σαρκοζί έχει εμπλακεί σε σειρά δικαστικών ερευνών, με κατηγορίες που κυμαίνονται από διαφθορά και κατάχρηση επιρροής, μέχρι παραβίαση εκλογικών νόμων. Ήδη το 2021 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για υπόθεση απόπειρας δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Παρά τις συνεχείς εφέσεις και τις αρνήσεις του ίδιου, η Δικαιοσύνη προχώρησε αμετάκλητα: ο Νικολά Σαρκοζί καλείται να εκτίσει ποινή φυλάκισης -και αυτό σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη Γαλλική Δημοκρατία.

Από τα πολυτελή γραφεία του Ελιζέ στις φυλακές «La Santé», το ταξίδι του Σαρκοζί αποτελεί πλέον σύμβολο της πτώσης από την εξουσία στην καταδίκη.