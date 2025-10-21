Η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, είχε συγκινητική παρουσία τη στιγμή που ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στη φυλακή La Santé, για να εκτίσει ποινή πέντε ετών. Το πρώην σούπερ μοντέλο, που είναι τώρα 57 ετών, εμφανίστηκε δακρυσμένη, δείχνοντας την αμέριστη υποστήριξή της στον σύζυγό της σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για «ποινική συνωμοσία», σε σχέδιο για ξέπλυμα εκατομμυρίων δολαρίων από τον Λίβυο συνταγματάρχη, Καντάφι. Την ώρα που κατευθυνόταν προς τη διαβόητη φυλακή La Santé, φαινόταν σκυθρωπός, ενώ πλήθος υποστηρικτών συγκεντρώθηκε για να δείξει αλληλεγγύη προς τον πρώην πρόεδρο.

Η Κάρλα Μπρούνι, μαζί με τον γιο τους Λουί, στάθηκε στο πλευρό του Σαρκοζί από την αρχή των νομικών του προβλημάτων το 2012, δείχνοντας σταθερότητα και ψυχραιμία μπροστά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Φορώντας σκούρο μπλε σακάκι και γραβάτα, ο Σαρκοζί αποχαιρέτησε την Μπρούνι, ενώ συγγενείς και υποστηρικτές χειροκροτούσαν ένθερμα.

Μετά την αποχαιρετιστήρια στιγμή, ο Σαρκοζί μεταφέρθηκε περίπου πέντε μίλια μακριά στη φυλακή La Santé, όπου έφτασε λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με φίλους του, είχε πάρει μαζί του βιβλία στο κελί των 9 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους το κλασικό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά, «Ο κόμης Μοντεχρήστος». Οι άλλοι κρατούμενοι, καθώς ο Σαρκοζί οδηγούνταν στο VIP τμήμα της φυλακής, άρχισαν να φωνάζουν: «Καλώς ήρθες, Σαρκοζί!».

Πριν από την είσοδο στη φυλακή, ο Σαρκοζί ανήρτησε στο X μήνυμα προς τους Γάλλους, δηλώνοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο και καταδικάζοντας την «έκφραση εκδίκησης».

Η δικαστής Ναταλί Γκαβαρίνο είχε κρίνει τον Σαρκοζί ένοχο, καθώς «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες του να ενεργήσουν με σκοπό την απόκτηση οικονομικής στήριξης από το καθεστώς της Λιβύης», καταδικάζοντάς τον στη μέγιστη ποινή των πέντε ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ.