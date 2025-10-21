Ο Αρσέν Βενγκέρ έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια την προσπάθεια για αλλαγή του κανονισμού του οφσάιντ και στις 28/10 η IFAB θα συνεδριάσει και θα συζητήσει την πρότασή του, η οποία μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο.

Ο Γάλλος πρώην προπονητής είναι πλέον επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIBA και είναι ένας από τους ανθρώπους που ψάχνουν τρόπο για να κάνουν πιο ελκυστικό το ποδόσφαιρο. Η πρόταση, λοιπόν, που έχει καταθέσει ο Βενγκέρ, είναι η αλλαγή του κανονισμού του οφσάιντ.

Συγκεκριμένα, αυτό που προτείνει, είναι το εξής: Για να θεωρείται οφσάιντ ένας παίκτης θα πρέπει ολόκληρο το σώμα του να είναι εκτεθειμένο και όχι μόνο οποιοδήποτε μέρος του σώματός του με το οποίο μπορεί να σκοράρει.

Ο Βενγκέρ θεωρεί πως αν υπάρξει αυτή η αλλαγή στον κανονισμό τότε θα υπάρχουν και περισσότερα γκολ και η αλήθεια είναι πως αν όντως η IFAB, στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου, ανάψει το πράσινο φως, τότε θα υπάρξει… επανάσταση στο ποδόσφαιρο, καθώς θα αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο θα αμύνονται οι ομάδες.