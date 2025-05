Για ακόμη μία φορά ο Αρσέν Βενγκέρ εξέφρασε την αντίθεσή του με αυτό που γίνεται με το οφσάιντ από όταν καθιερώθηκε το VAR, ζητώντας να υπάρξει αλλαγή του κανονισμού.

Με την τεχνολογία να έχει μπει στο ποδόσφαιρο, βλέπουμε πολύ συχνά πλέον να ακυρώνονται γκολ για οφσάιντ… χιλιοστών. Σε φάσεις που ο επιθετικός δεν έχει αποκτήσει απολύτως κανένα πλεονέκτημα έναντι του αμυντικού, η παγωμένη εικόνα του VAR δείχνει ότι μπορεί να προεξέχει η… μύτη του παπουτσιού, για παράδειγμα, με αποτέλεσμα να καταλογίζεται οφσάιντ.

Μια κατάσταση που είναι κόντρα στο «η αμφιβολία είναι υπέρ του επιτιθέμενου» που ίσχυε επί δεκαετίες, με τον Βενγκέρ να έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο θέμα και να το κάνει ακόμη τώρα, ζητώντας ξανά να υπάρξει αλλαγή του κανονισμού.

«Το 1990 αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει οφσάιντ όταν κάποιος βρίσκεται στην ίδια γραμμή με τον αμυντικό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η αμφιβολία πρέπει να πηγαίνει υπέρ του επιθετικού. Αυτό σημαίνει ότι όταν η διαφορά είναι ελάχιστη, ο επιθετικός πρέπει να παίρνει το πλεονέκτημα. Με το VAR, όμως, αυτό το πλεονέκτημα εξαφανίστηκε», είπε αρχικά ο Γάλλος πρώην προπονητής και συνέχισε.

«Είναι απογοητευτικό. Γι’ αυτό προτείνω ότι όσο και αν ένα μέρος του σώματος είναι στη γραμμή με τον αμυντικό, ο επιθετικός δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι οφσάιντ».

Arsene Wenger wants to change the offside rule to give the advantage to the attacking player.



Good idea?#BBCFootball pic.twitter.com/h61vLp98DA