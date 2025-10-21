Τη Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία ανακοίνωσαν μια ιστορική συμφωνία για την ενίσχυση έργων κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού στην άμυνα και την τεχνολογία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει έργα αξίας έως 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, στον Λευκό Οίκο.

Η συμφωνία δισεκατομμυρίων μεταξύ ΗΠΑ-Αυστραλίας

«Θα υπάρξει συνεισφορά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες τους επόμενους έξι μήνες με έργα που είναι άμεσα διαθέσιμα», είπε ο Αλμπανέζε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το CNBC.

Ωστόσο, αργότερα ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε δελτίο πληροφοριών, σύμφωνα με το οποίο οι δύο χώρες θα επενδύσουν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα κρίσιμων ορυκτών τους επόμενους έξι μήνες.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ θα εκδώσει επτά επιστολές ενδιαφέροντος συνολικής χρηματοδότησης άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας τη δυνατότητα για συνολική επένδυση έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για τη δημιουργία αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών εκτός Κίνας.

Οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μαγνητών υψηλής απόδοσης, απαραίτητων σε συστήματα άμυνας, ημιαγωγούς, ρομποτική και ηλεκτρικά οχήματα.

Η Κίνα κυριαρχεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά σπάνιων γαιών, ιδιαίτερα στη διύλιση και επεξεργασία, καθιστώντας τις ΗΠΑ εξαρτημένες από το Πεκίνο για κρίσιμα υλικά.

Κοινά έργα και επενδύσεις

Ο Αλμπανέζε ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις ομάδες κοινών έργων με συμμετοχή εταιρειών όπως η Alcoa. «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν», είπε.

Οι ΗΠΑ θα επενδύσουν στην επεξεργασία σπάνιων γαιών στην Αυστραλία, ενώ ένα έργο θα περιλαμβάνει τριμερή συνεργασία με την Ιαπωνία.

Το Πεντάγωνο επίσης δεσμεύεται για εργοστάσιο διύλισης γαλλίου στη Δυτική Αυστραλία, με δυναμικότητα 100 τόνων ετησίως. Η Alcoa είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι εξετάζει έργο γαλλίου με την Ιαπωνία σε ένα από τα εργοστάσιά της στη Δυτική Αυστραλία.

«Σε περίπου έναν χρόνο, θα έχουμε τόσα πολλά κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τα κάνετε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ συντονίζονται επίσης με άλλες χώρες για τη δημιουργία μιας αλυσίδας ανεξάρτητης από την Κίνα.

Εντάσεις Κίνας-ΗΠΑ

Η ανακοίνωση της συμφωνίας συμπίπτει με αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Η Κίνα επέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών, εντείνοντας τις ανησυχίες για διακοπή της προσφοράς και αυξάνοντας την πιθανότητα αναζωπύρωσης εμπορικού πολέμου.

Ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου, αν το Πεκίνο δεν υποχωρήσει.

«Μας απείλησαν με σπάνιες γαίες, κι εγώ τους απείλησα με δασμούς, αλλά θα μπορούσα επίσης να τους απειλήσω με πολλά άλλα», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επίσης σχέδια να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα και να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους. «Είχαμε προέδρους που άφησαν την Κίνα και άλλες χώρες να κάνουν ό,τι θέλουν», είπε ο Τραμπ.

«Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό, αλλά θα έχουμε μια δίκαιη συμφωνία. Θέλω να είμαι καλός με την Κίνα. Αγαπώ τη σχέση μου με τον πρόεδρο Σι. Έχουμε εξαιρετική σχέση».

Η συμφωνία υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να εξασφαλίσει κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες εκτός Κίνας, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία, τις δυνατότητες άμυνας και τους αναδυόμενους τεχνολογικούς τομείς που βασίζονται σε μαγνήτες σπάνιων γαιών.