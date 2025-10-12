Το Πεκίνο υπερασπίστηκε σήμερα τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζει στις εξαγωγές σπανίων γαιών και σχετικού εξοπλισμού χαρακτηρίζοντας τα “νόμιμα”, μετά τα αντίμετρα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά των κινεζικών ελέγχων, μέσω της ανακοίνωσης νέων σκληρών δασμών εισαγωγής για τα κινεζικά προϊόντα.

Η Κίνα επιθυμεί την ενίσχυση του διαλόγου και των ανταλλαγών σχετικά με τους ελέγχους στις εξαγωγές με όλες τις χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα των παγκόσμιων βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα υποκριτικούς τους τελευταίους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ υπερασπιζόμενη τους ελέγχους του Πεκίνου στις εξαγωγές σπανίων γαιών και εξοπλισμού, χωρίς ωστόσο να επιβάλλει νέους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα.

Ο Τραμπ αντέδρασε την Παρασκευή στους πρόσφατους εξαγωγικούς ελέγχους του Πεκίνου με την επιβολή επιπρόσθετων δασμών 100% στα κινεζικά εξαγωγικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, μαζί με την εφαρμογή νέων ελέγχων στις αμερικανικές εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού από την 1η Νοεμβρίου.