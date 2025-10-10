Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την επιβολή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα, «πέρα και πάνω από όσους επιβληθεί».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social διευκρίνισε ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

It has just been learned that China has taken an extraordinarily aggressive position on Trade in sending an extremely hostile letter to the World, stating that they were going to, effective November 1st, 2025, impose large scale Export Controls on virtually every product they… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 10, 2025

«Μόλις έγινε γνωστό ότι η Κίνα υιοθέτησε μια εξαιρετικά επιθετική στάση στο εμπόριο, αποστέλλοντας μια ιδιαίτερα εχθρική επιστολή στον κόσμο, στην οποία αναφέρει ότι, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025, θα επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς εξαγωγών σε σχεδόν κάθε προϊόν που παράγει, και σε ορισμένα προϊόντα που ούτε καν παράγονται από εκείνη. Αυτό αφορά ΟΛΕΣ τις χώρες, χωρίς καμία εξαίρεση, και προφανώς ήταν ένα σχέδιο που είχαν εκπονήσει εδώ και χρόνια. Είναι εντελώς πρωτοφανές στο Διεθνές Εμπόριο και αποτελεί ηθική ντροπή στον τρόπο που χειρίζονται άλλες χώρες.

Βάσει του γεγονότος ότι η Κίνα υιοθέτησε αυτήν την πρωτοφανή θέση, και μιλώντας μόνο εκ μέρους των Η.Π.Α., και όχι άλλων χωρών που απειλήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα κάνει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον οποιουδήποτε δασμού πληρώνουν ήδη. Επιπλέον, στις 1 Νοεμβρίου θα επιβάλουμε περιορισμούς εξαγωγών σε κάθε κρίσιμο λογισμικό.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Κίνα θα προχωρούσε σε μια τέτοια ενέργεια, αλλά το έκανε, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτηση του.

Η ανακοίνωση του προέδρου έγινε λίγες ώρες αφότου απείλησε να επιβάλει «μαζική αύξηση» των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, σε αντίποινα για τους νέους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από τη χώρα αυτή.

Περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών προέρχεται από την Κίνα. Τα ορυκτά αυτά είναι απαραίτητα για τις υψηλής τεχνολογίας βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η άμυνα και η παραγωγή ημιαγωγών.