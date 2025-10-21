Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε κόντρα στη Νιούκαστλ το ντεμπούτο του στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον, η οποία ανέβασε σχετικό βίντεο στα social media.

Στην ηλικία των 18 ετών ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έγινε ο νεότερος Έλληνας που αγωνίστηκε στο αγγλικό πρωτάθλημα, παίρνοντας για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της ομάδας του με τη Νιούκαστλ.

Η Μπράιτον πήρε τη νίκη και δεν ξέχασε τον Κωστούλα καθώς ανέβασε στα social media βίντεο για το ντεμπούτο του, με τον προπονητή Φαμπιάν Χίρτσελερ να αποθεώνει τον νεαρό Έλληνα επιθετικός μιλώντας του παρουσία των συμπαικτών του.

«Επιβραβεύεσαι για τη σκληρή σου δουλειά. Έχεις δουλέψει σκληρά και όταν το κάνεις αυτά κερδίζεις αυτά τα πράγματα. Όλα είναι δικά σου. Όλα έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για το ντεμπούτο σου», ήταν τα λόγια του Χίρτσελερ.

Επόμενο παιχνίδι για τη Μπράιτον είναι αυτό κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Όλντ Τράφορντ, το προσεχές Σάββατο (25/10) και δεν αποκλείεται ο Κωστούλας, όπως και ο Στέφανος Τζίμας, να πάρει ξανά χρόνο συμμετοχής.