Η Καϊράτ και η Πάφος κοντράρονται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και από το 3ο λεπτό οι Κύπριοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κορέια για «δολοφονικό» μαρκάρισμα σε αντίπαλο.

Ο αγώνας έγινε πολύ δύσκολος από πάρα πολύ νωρίς για την Πάφο καθώς στο 3ο λεπτό ο Κορέια πήγε με… καρατιά σε αντίπαλο και τον βρήκε στο πρόσωπο.

Η αποβολή του, επομένως, ήταν μονόδρομος για τον διαιτητή και αυτό το αναγνώρισε και ο παίκτης και γι’ αυτό δέχθηκε αδιαμαρτύρητα την κόκκινη κάρτα, με τους Κύπριους να πρέπει να παίξουν όλο το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο.