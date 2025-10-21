Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση στο Σύνταγμα κατά της ψήφισης της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται ενώ στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την τροπολογία. Στις συγκεντρώσεις καλούν οργανώσεις και τα κοινοβουλευτικά κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Σημειώνεται πως η τροπολογία προβλέπει ποινές φυλάκισης ή πρόστιμα για παραβίαση των νέων κανονισμών, ενώ ορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ειδικότερα, η τροπολογία απαγορεύει:

Τη «χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του».

«Οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου».

«Την πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης». Η παραβίαση των παραπάνω προβλέπει, όπως προαναφέρθηκε, τιμωρία με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματικά πρόστιμα.

