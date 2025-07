Συγκλονίζει βίντεο που καταγράφει τη δραματική στιγμή κατά την οποία αστυνομικός του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Υόρκης (NYPD) σώζει μια γυναίκα την τελευταία στιγμή, καθώς επιχειρούσε να δώσει τέλος στη ζωή της πηδώντας από τη γέφυρα RFK.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη και καταγράφηκε από κάμερα σώματος. Στο βίντεο, ο αστυνομικός εμφανίζεται να εγκαταλείπει άμεσα το περιπολικό μαζί με συνάδελφό του και να τρέχει με κατεύθυνση τη γυναίκα, η οποία εκείνη τη στιγμή σκαρφαλώνει στο κιγκλίδωμα της γέφυρας.

Ο αστυνομικός, εμφανώς ταραγμένος, ακούγεται να φωνάζει «όχι, όχι, μην το κάνεις» και «κατέβα», λίγο πριν καταφέρει να την αρπάξει και να την τραβήξει πίσω από τον φράχτη, αποτρέποντας την πτώση της και σώζοντάς της τη ζωή.

Το NYPD, σε ανάρτησή του, τονίζει πως «όταν πρόκειται για τη διάσωση ζωών, κάθε δευτερόλεπτο μετράει», συνοδεύοντας τη δήλωση με αποσπάσματα από την επιχείρηση διάσωσης.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μια υπενθύμιση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι πρώτοι ανταποκριτές σε στιγμές απόλυτης ανάγκης.

When it comes to saving lives, every second matters.



After hearing a woman was threatening to jump off the RFK Bridge, @NYPD114Pct officers raced to the scene and brought her to safety.



If you or someone you know is struggling, call the Suicide Prevention Lifeline at 988. pic.twitter.com/Nu8qDmxWUg