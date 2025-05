Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία μετά την κατάρρευση γέφυρας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, η οποία γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο μηχανοδηγός τρένου το οποίο συγκρούστηκε με τη γέφυρα που κατέρρευσε –πάνω της βρίσκονταν οχήματα εν κινήσει– είναι ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS.

🇷🇺 Emergency crews in Bryansk are still rescuing trapped passengers after an alleged attack on a railway. The incident has killed 4 and injured over 40. Local outlets report an explosion—possibly an IED—detonated as a Klimov–Moscow train was crossing, killing the entire… https://t.co/WavfSZAtme pic.twitter.com/uoDTLTSUB2

«Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό για το «ατύχημα» αυτό.

Σύμφωνα με το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο θεωρείται γενικά πως έχει πηγές στις –αν όχι σχέση με τις– ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν πως η γέφυρα ανατινάχτηκε, κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως επρόκειτο για ενέργεια δολιοφθοράς από ουκρανικής πλευράς.

A bridge collapsed in the #Bryansk region. And a train immediately crashed into it.



This night a bridge collapsed in front of the village of Vygonichi with a Miratorg lorry on the federal motorway near the village of Burachovka. pic.twitter.com/9WkHLzYGTd