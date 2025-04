Ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα έπληξαν χθες, Τετάρτη, ένα κέντρο στρατιωτικής επιστημονικής έρευνας στη Δαμασκό, καθώς και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Χάμα, στο κεντρικό τμήμα της Συρίας. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η επίθεση στο αεροδρόμιο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μέλη του συριακού υπουργείου Άμυνας, σε πλήγματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Χάμα», ανέφερε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Συρία και κοντά στη Δαμασκό, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σε δυο αεροδρόμια.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης έκανε γνωστό πως «καταδικάζει σθεναρά την πιο πρόσφατη ισραηλινή επίθεση εναντίον της Συρίας» που αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της συριακής εθνικής κυριαρχίας».

Israel has carried out large-scale airstrikes in Syria today



Israeli airstrikes targeted multiple sites across Syria, according to Syrian state media. In Damascus, the Scientific Research Center in Barzeh was hit. In Hama, strikes severely damaged the military airbase,… pic.twitter.com/0ttFLcGbcb