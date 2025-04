Η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην επαρχία Χάμα, στη κεντρική Συρία, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων και την καταστροφή των εγκαταστάσεων.

#Israel is pounding #Syria



The message of the Israeli attacks in Syria is for Turkey: Do not establish a military base in the country and do not interfere with Israeli activity in the country's skies.



The runway at the airport in Hama airbase has been completely destroyed pic.twitter.com/TZul1qclaQ