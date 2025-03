Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι πραγματοποίησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δύο στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Συρία, μία εκ των οποίων βρίσκεται στην Παλμύρα. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αναφορές της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έκανε λόγο για ισραηλινές επιδρομές στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «έπληξε πριν από λίγο στρατηγικές στρατιωτικές δυνατότητες που απέμεναν» στις συριακές στρατιωτικές βάσεις «της Τάντμορ» (σ.σ. της Παλμύρας) και «T4» (αεροπορική βάση Τίγιας, κάπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Παλμύρας), σύμφωνα με ανακοινωθέν τους.

🚨 BREAKING: Israeli airstrikes hit targets near Palmyra, Syria, causing massive secondary explosions. Escalation in the region.



Don't Forget to Follow Us For Breaking News 🌟 #Israel #Syria #Airstrikes #BreakingNews pic.twitter.com/Rc6kXEvmQo