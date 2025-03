Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν την Τρίτη, αεροπορική επιδρομή, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Χομς, στο κεντρικό τμήμα της Συρίας.

«Στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής ήταν θέσεις πυραύλων» κοντά στην πόλη Χομς, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

There are unconfirmed reports of Israeli airstrikes targeting arms depots near Homs in central Syria.

Among the locations struck is the Mezzeh Air Base to the southwest of Damascus, according to local media outlets.

The area has been targeted multiple times before by the IDF.