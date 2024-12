Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές που διεξήγαγε το τελευταίο 48ωρο εναντίον στρατιωτικών υποδομών στη Συρία, καταστρέφοντας προηγμένα όπλα για να μην πέσουν, όπως αναφέρει, στα χέρια εχθρικών στοιχείων.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Ισραηλινό Ναυτικό πραγματοποίησαν πάνω από 350 πλήγματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που ονομάστηκε «Βέλος Μπασάν».

Σύμφωνα με τους IDF, επλήγησαν «τα περισσότερα από τα αποθέματα στρατηγικών όπλων στη Συρία».

Τα κύματα αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της IAF έπληξαν συριακά συστήματα αεράμυνας, αεροπορικές βάσεις, αποθήκες όπλων και εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στη Δαμασκό, τη Χομς, το Ταρτούς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα

Τα πλήγματα του Ισραηλινού Ναυτικού στον κόλπο Minet el-Beida και στο λιμάνι της Λαττάκειας στις συριακές ακτές κατέστρεψαν 15 πλοία του συριακού πολεμικού ναυτικού, προσθέτει ο στρατός.

⭕ In 48 hours, the IDF struck most of the strategic weapons stockpiles in Syria to prevent them from falling into the hands of terrorist elements. 𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗱𝗼𝘄𝗻:



⚓ Naval Operations: Israeli Navy missile ships struck 2 Syrian Navy facilities… pic.twitter.com/6N1fz7BiMF