Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε συγκρότημα κτιρίων που στεγάζει ξενοδοχείο και εστιατόριο, ύστερα από επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Ντνίπρο το βράδυ της Παρασκευής, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

To understand Russian culture, understand that Russians just targeted a crowded modern riverside resort in the ciry of Dnipro, on a beautiful spring evening, Friday, when families are gathered for dinner. Many dead kids, parents, people. pic.twitter.com/IHnRWHsEvD

Ο Σέρχιι Λίσακ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, είπε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

While Putin is pretending to have "peace talks", there have been the most massive attacks on civilian infrastructure. This time, Shaheds in big groups, first Harkiv and now my beloved #Dnipro is in flames. The very center of the city.

