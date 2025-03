Η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας μικρής κλίμακας πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων κοντά στο χωριό Καβκάζσκαγια, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί εξαιτίας της φωτιάς, η οποία είχε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, ωστόσο 30 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, γνωστοποίησαν οι περιφερειακές αρχές μέσω Telegram. «Οι εργασίες στην εγκατάσταση ανεστάλησαν», πρόσθεσαν.

💥BAVOVNA. Unmanned Systems Forces hit the Kavkazskaya oil transshipment point in the Krasnodar region. pic.twitter.com/5xPvmfG8mJ