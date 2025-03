Σε δεκάδες ανέρχονται οι νέοι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 18/3 στη Λωρίδα της Γάζας και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η Χαμάς κατηγορεί την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως «τορπίλισε», έβαλε μονομερώς τέλος στην ανακωχή, και ζήτησε από τους μεσολαβητές, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ, να παρέμβουν και να εγγυηθούν πως θα λογοδοτήσει.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν διαταγή στον στρατό να προχωρήσει σε «σθεναρή δράση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρώτου που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε «την επανειλημμένη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας» και την «απόρριψη όλων των προτάσεων που έλαβε από τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τους μεσολαβητές», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ «διεξάγουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ).

«Το Ισραήλ, εφεξής, θα δράσει αποφασιστικά εναντίον της Χαμάς με αυξημένη στρατιωτική ισχύ», σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού Νετανιάχου, που διευκρινίζει πως το επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση το σαββατοκύριακο και έχει την έγκρισή της.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «τορπίλισε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ότι έβαλε τέλος «μονομερώς» στην ανακωχή. Έκρινε ακόμη πως ο κ. Νετανιάχου χρησιμοποιεί την επανέναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σαν πολιτικό «σωσίβιο».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του αποφάσισαν να τορπιλίσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εκθέτοντας τους αιχμαλώτους στη Λωρίδα της Γάζας σε τύχη αβέβαιη», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι είχε υπάρξει διαβούλευση της ισραηλινής κυβέρνησης με αυτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τους σημερινούς βομβαρδισμούς.

Ο Χαλίλ αλ Ντακράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από διακόσιους ανθρώπους. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ μιλούσε για τουλάχιστον 121 νεκρούς, «στην πλειονότητά τους παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους».

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις (νότια) και δεκάδες άλλοι στη Νουσέιρατ (κεντρικά), στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και σε άλλες πόλης του βόρειου τομέα του θυλάκου, πρόσθεσε ο κ. Μπασάλ.

Σε οπτικό υλικό του AFP διακρίνονται τραυματίες που μεταφέρονται εσπευσμένα με φορεία στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, οι σημερινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο την πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς και η επιχείρηση για να εξαλειφθεί θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

Τα «προληπτικά» πλήγματα είχαν στόχο «στρατιωτικούς διοικητές μεσαίων βαθμών, μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, καθώς και τρομοκρατικές υποδομές» του παλαιστινιακού κινήματος, συνέχισε ο αξιωματούχος, κάνοντας λόγο για «δεκάδες» αεροπορικά πλήγματα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ακολουθήσουν πέρα από τις αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο η Χαμάς «να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανεξοπλιστεί», είπε.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως δεν θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία στους τομείς του Ισραήλ που γειτονεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς στην ανακοίνωσή της κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει εσπευσμένα και να αναγκάσει το Ισραήλ να «σταματήσει την επίθεση» και να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μόλις προχθές Κυριακή, το Ισραήλ ανακοίνωνε πως έστειλε διαπραγματευτές στην Αίγυπτο για συνομιλίες με τους μεσολαβητές όσον αφορά το ζήτημα των ομήρων.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο κ. Νετανιάχου δήλωνε πως «έδωσε οδηγία» στους διαπραγματευτές να «προετοιμαστούν για τη συνέχεια των συνομιλιών» ενόψει της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το γραφείο του, ώστε να εξασφαλιστεί «η άμεση απελευθέρωση 11 ομήρων εν ζωή και των μισών νεκρών ομήρων».

Η συμφωνία, που εξασφαλίστηκε με δυσκολία από τις χώρες που μεσολαβούν (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της συμφωνίας, που τυπικά ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου, η Χαμάς παρέδωσε 33 ομήρους —8 από αυτούς ήταν νεκροί— στις ισραηλινές αρχές και, σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αποφυλάκισε κάπου 1.800 παλαιστινίους κρατούμενους. Όμως οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, που καθυστέρησαν να αρχίσουν, είχαν περιέλθει στο μεταξύ σε αδιέξοδο.

